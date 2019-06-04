Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedianRT на русском вчера в 22:41
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
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Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь.
— Ксения Собчак, телеведущаяДождь 03:45
с чего всё началось
Против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, подали иск на 1 млн руб. из-за обзора фильма «За гранью реальности», сообщил блогер на своем YouTube-канале.Коммерсантъвчера в 15:48
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К BadComedian подали иск на миллион рублей за обзор на фильм «За гранью реальности»
Афиша Dailyвчера в 12:02
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Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.
Обновлено в 12:36
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Политика
Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Политика
Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 09:25
Единоборства
Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике
Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
СК РФ возбудил дело после обстрела мечети в Донецке
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские военные обстреляли мечеть в Донецке.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Футбол
Лопетеги стал новым наставником «Севильи»
Предыдущим главным тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос, который ушёл с поста главного тренера клуба в конце мая.
Обновлено в 05:31
Общество
Из-за бешенства из района Выхино-Жулебино запрещено вывозить кошек
Мэр Москвы подписал распоряжение, согласно которому почти до конца июля устанавливается карантин на территории района Выхино-Жулебино.
Обновлено в 11:21
Общество
В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США
Обновлено в 12:58
Культура
Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian
Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
Обновлено в 08:38
Происшествия
На Савушкина забил пятиметровый фонтан горячей воды
Пятиметровый фонтан забил из-под земли на парковке торгового центра «Меркурий», что на углу улиц Савушкина и Туристской, около шести часов вечера.
Обновлено в 13:01
Общество
В России появится новый вид алиментов на детей
Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.
Обновлено в 05:10
Футбол
Лучший бомбардир «Анжи» перейдёт в «Ахмат»
В сезоне 20 181/19 Понсе сыграл в составе «Анжи» 27 матчей, в которых забил пять голов, став лучшим бомбардиром команды.
Обновлено в 03:30
Экономика
ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Обновлено в 09:26
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Политика
Стало известно, о чем будет говорить Путин на ПМЭФ-2019
Глава российского государства Владимир Путин выступит на пленарном заседании, которое запланировано на 7 июня, Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 10:20
Футбол
Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку
Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Футбол
Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»
Обновлено в 12:29
Политика
Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Авто
В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения
Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» работает над следующей генерацией отечественного внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 12:37
Здоровье
В Улан-Удэ ликвидируют Детскую клиническую больницу
Как сообщает пресс-секретарь главы региона, ДКБ ликвидируют как самостоятельное учреждение и присоединят к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».
Обновлено в 11:10