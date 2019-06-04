Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedianRT на русском вчера в 22:41

с чего всё началось

Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь.

Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».

Происшествия Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Авто Продажи Haval F7 в России стартуют завтра Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.

Политика Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.

Политика Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.

Единоборства Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.

Энергетика В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой» "Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".

Армия и оружие СК РФ возбудил дело после обстрела мечети в Донецке Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские военные обстреляли мечеть в Донецке.

Политика Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Происшествия Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.

Футбол Лопетеги стал новым наставником «Севильи» Предыдущим главным тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос, который ушёл с поста главного тренера клуба в конце мая.

Общество Из-за бешенства из района Выхино-Жулебино запрещено вывозить кошек Мэр Москвы подписал распоряжение, согласно которому почти до конца июля устанавливается карантин на территории района Выхино-Жулебино.

Культура Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.

Происшествия На Савушкина забил пятиметровый фонтан горячей воды Пятиметровый фонтан забил из-под земли на парковке торгового центра «Меркурий», что на углу улиц Савушкина и Туристской, около шести часов вечера.

Общество В России появится новый вид алиментов на детей Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.

Футбол Лучший бомбардир «Анжи» перейдёт в «Ахмат» В сезоне 20 181/19 Понсе сыграл в составе «Анжи» 27 матчей, в которых забил пять голов, став лучшим бомбардиром команды.

Экономика ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГО Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

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Происшествия Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Политика Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Авто В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» работает над следующей генерацией отечественного внедорожника Lada 4x4.