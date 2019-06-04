BadComedian объяснил опасность его поражения в судеLenta.ru 10:28

Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь.

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz. В интервью «Ленте.ру» Баженов заявил, что денежный вопрос для него не является принципиальным моментом в судебной тяжбе.

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

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