BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашениеРИА Новости 14:14

с чего всё началось

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев. "Мы заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются", — сказал Мелентьев.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Происшествия Директор Белгородского НПЗ арестован после жалобы на «прямую линию» Напомним, ранее работники Белгородского НПЗ во второй раз за неделю записали видеообращение в адрес президента страны.

Политика Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.

Происшествия В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.

Гаджеты Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Происшествия Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Культура Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.

Армия и оружие На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар На Дравском полигоне, как и в других регионах Польши, проходят масштабные военные учения НАТО Dragon-19, в которых принимают участие около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Политика Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозе Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала план работы Рунета в случае отключения от международной Сети – при "внешней угрозе".

Политика США прекратят финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Вашингтон намерен прекратить выделение финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу.

Общество В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Гаджеты Honor 20 Pro сертифицирован Google и скоро поступит в продажу Honor 20 Pro, конечно, дороже и, вероятно, не будет столь популярен, но, к примеру, в том же Китае на Honor 20 Pro подано больше 150 000 заявок на покупку — и это еще до старта официальных продаж.

Футбол «Рома» выступила с заявлением относительно ухода Тотти Итальянский футбольный клуб «Рома» выступил с официальным заявлением относительно ухода легендарного Франческо Тотти с должности технического директора.

Здоровье Карантин в школах Томска предупредил каждый третий случай гриппа Авторы подсчитали, что карантин в школах предупредил каждый третий случай гриппа в городе в сезон 2015–2016 года.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.

Экономика России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.