Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашениеРИА Новости 14:14

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев. "Мы заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются", — сказал Мелентьев.
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с чего всё началось
Автор YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов и подавшая к нему иск на 1 млн рублей кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, сообщил
 «МБХ медиа» адвокат видеоблогера Сергей Панченко.
Новая газета12:00

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BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

РИА Новости14:14

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн

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Lenta.ru12:11

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Znak.com11:38
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российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов. BadComedian - псевдоним Евгения Баженова и название его основного канала на YouTube.
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