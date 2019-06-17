Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашениеРИА Новости 14:14
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев. "Мы заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются", — сказал Мелентьев.
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с чего всё началось
Автор YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов и подавшая к нему иск на 1 млн рублей кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, сообщил «МБХ медиа» адвокат видеоблогера Сергей Панченко.Новая газета12:00
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