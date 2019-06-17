BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашениеРИА Новости 14:14

с чего всё началось

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев. "Мы заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются", — сказал Мелентьев.

Общество Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».

Происшествия В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».

Армия и оружие Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Общество «Магнит» начал принимать использованные банки и бутылки Сеть магазинов "Магнит" установит пандоматы для приема алюминиевых банок и пластика, сообщает RNS.

Культура Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.

Финансы Россия сократила инвестиции в госдолг США По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.

Происшествия В Китае произошло мощное землетрясение По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.

Политика Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.

Энергетика Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе» Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».

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Шоу-бизнес Федор Бондарчук на «Кинотавре» не расставался с Паулиной Андреевой Стоит напомнить, что на фестивале Андреева представила свою дебютную ленту «Плачу с вами», удостоившуюся награды «За точную передачу черного в комедии».

Футбол Футболист «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года Полузащитник сборной Швеции и российского "Краснодара" Виктор Классон может выбыть из-за травмы до конца года, сообщает ТАСС.

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Спорт Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".

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Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.

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Политика Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.