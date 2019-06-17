Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашениеРИА Новости 14:14
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев. "Мы заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются", — сказал Мелентьев.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Автор YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов и подавшая к нему иск на 1 млн рублей кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, сообщил «МБХ медиа» адвокат видеоблогера Сергей Панченко.Новая газета12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Обновлено в 09:30
Общество
Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году
Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд.
Обновлено в 13:27
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Происшествия
Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»
В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Муженко рассказал, как авиация ВСУ обстреляла батальон «Донбасс»
Бывший начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко рассказал, как в самом начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) на юго-востоке страны украинская авиация по ошибке обстреляла своих же - автоколонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Авто
Названа дата выхода нового поколения Volkswagen Golf
Немецкий автопроизводитель сообщил о примерной дате выхода нового поколения популярного хэтчбэка.
Обновлено в 09:55
Политика
Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки
В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 08:42
Происшествия
«Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова»
Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
Обновлено в 11:15
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Обновлено в 12:47
Музыка
У лидера группы Megadeth нашли рак горла
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX
Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.
Обновлено в 05:16
Наука
Глобальное потепление может уменьшить океанское «население» на 17%
Обновлено 15 июня в 03:27
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Гаджеты
Системные платы с чипсетом X570 для новейших процессоров AMD действительно получились очень дорогими
Источник собрал воедино цены на новейшие процессоры Ryzen и системные платы для них.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Баскетбол
В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс»
В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».
Обновлено в 11:42
Культура
Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом
Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.
Обновлено в 13:49
Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 получит SoC Snapdragon 730
Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Xiaomi CC9, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 07:46