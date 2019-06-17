BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашениеРИА Новости 14:14

с чего всё началось

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев. "Мы заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются", — сказал Мелентьев.

Общество Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд.

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Происшествия Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова» В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Армия и оружие Муженко рассказал, как авиация ВСУ обстреляла батальон «Донбасс» Бывший начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко рассказал, как в самом начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) на юго-востоке страны украинская авиация по ошибке обстреляла своих же - автоколонну добровольческого батальона «Донбасс».

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".

Авто Названа дата выхода нового поколения Volkswagen Golf Немецкий автопроизводитель сообщил о примерной дате выхода нового поколения популярного хэтчбэка.

Политика Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Происшествия «Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова» Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.

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Происшествия В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.

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Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

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Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

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Культура Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.

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Шоу-бизнес Пугачева купила место на кладбище Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".