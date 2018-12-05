Футбол

Бабурин займёт место в воротах в матче с «Локомотивом»
Спорт БИЗНЕС Online
10:25

«Рубин» объявил состав на первый матч четвертьфинала Кубка России с «Локомотивом». Ворота казанцев будет защищать Егор Бабурин.
Спорт БИЗНЕС Online10:25

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Стали известны составы «Локомотива» и «Рубина» на матч Олимп - Кубка России

Газета.Ru10:59

Бабурин займёт место в воротах в матче с «Локомотивом»

Спорт БИЗНЕС Online10:25

Стали известны составы «Локомотива» и «Рубина» на первый матч 1/4 финала Кубка России

Sport24.ru10:23

«Локомотив» – «Рубин». Ротенберг, Эдер и Сорокин начнут матч с первых минут

Советский спорт10:22

Эдер, Фернандеш и Ротенберг – в основе «Локомотива» на матч с «Рубином»

Чемпионат10:09

Ротенберг выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Рубина»

Матч ТВ10:08

Бабурин займет место в воротах «Рубина»

Спорт-Экспресс10:15
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Футбол

«Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
Обновлено в 10:44
Футбол

Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева

Защита футболиста Павла Мамаева подаст апелляцию на продление ареста до 8 февраля, сообщил RNS адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 10:34
Футбол

Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Обновлено в 10:53
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан», сообщает издание Expressen.
Обновлено в 10:58
Футбол

Игорь Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной СССР, обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов считает, что полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич заслужил награду в 2018 году.
Обновлено в 09:58
Футбол

«Реал» договорился с Азаром о переходе летом 2019 года, сообщают СМИ

Мадридский "Реал" согласовал с футболистом лондонского "Челси" Эденом Азаром переход игрока в испанский клуб, трансфер должен состояться летом 2019 года, сообщает As со ссылкой El Partido de la Una de Onda Madrid.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Кайрат» предложит Аршавину работу тренером в академии

Казахстанский "Кайрат" намерен задействовать российского футболиста Андрея Аршавина, завершившего игровую карьеру, в структуре клуба.
Обновлено в 10:32
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 08:58
Футбол

Навас хочет покинуть «Реал» в январе

Костариканский вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас намерен покинуть клуб в январе, сообщает Sport.es.
Обновлено в 10:48
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:44
Футбол

Лучшей московской академией назвали школу ЦСКА

Обновлено в 10:02
Футбол

Маркизио: «Не жалею, что сменил „Ювентус“ на „Зенит“»

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в интервью итальянским СМИ рассказал о том, как принял решение уйти из "Ювентуса".
Обновлено в 10:48
Футбол

Погба потребовал у Моуринью не обвинять его во всех неудачах

По информации The Sun, хавбек призвал португальского специалиста не делать его козлом отпущения, обвиняя его во всех неудачах команды.
Обновлено в 10:22
Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Обновлено в 08:58
Футбол

Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
Обновлено в 10:10
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