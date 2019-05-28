Футбол
Бабурин, Байрамян, Полоз и Цаллагов покидают «Рубин»Спорт-Экспресс вчера в 12:32
"Рубин" в своем официальном Твиттере сообщил об уходе голкипера Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна, а также нападающего Дмитрия Полоза. Они покидают команду после окончания арендных договоров.
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Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
Отмечается, что в стране предлагается ввести понятие "отцовского капитала", который будет выплачиваться при появлении в семье третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 20:40
Кино
Звезда «Игры престолов» из-за окончания сериала попала в больницу
Как сообщает издание, ссылаясь при этом на свои источники, в элитную клинику Prive-Swiss 32-летний актер попал чтобы побороть алкоголизм, стресс и переутомление.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие
Сроки получения Су-35С российскими ВКС назвали в Минобороны
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено в 00:21
Политика
Представители Дерипаски назвали ложными доказательства Минфина США
Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что "доказательный меморандум" управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наполнен ложными утверждениями и фактическими неточностями.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Рибери не исключил возвращения в «Марсель»
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, который в июле станет свободным агентом, не стал исключать возможности возвращения в «Марсель».
Обновлено вчера в 21:37
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Треть россиян захотели летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года.
Обновлено вчера в 09:48
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Обновлено вчера в 11:01
Баскетбол
ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Обновлено в 00:53
Политика
Вучич: Полиция Косова задержала россиянина
Известно, что косовская полиция арестовала не менее 10 человек. Среди них несколько сотрудников милиции и гражданин РФ Михаил Краснощеков.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет
Центральный банк Венесуэлы сообщил, что экономика страны с 2013 по 2018 год сократилась на 47,7%, передает ТАСС со ссылкой на доклад венесуэльского регулятора.
Обновлено в 00:39
Общество
Эксперты установили принадлежность останков более 800 найденных в Крыму солдат
Эксперты Центрального музея Тавриды установили принадлежность массового захоронения русских солдат и офицеров, которое было обнаружено неподалеку от Турецкого вала у нынешнего города Армянск.
Обновлено в 00:21
Авто
Hyundai испытывает 7-местный кроссовер Tucson
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai тестирует семиместную версию кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Зеленский не будет просить Раду отправить в отставку Луценко
По словам Разумкова, Зеленский не подаёт представления в Раду об увольнении Луценко из-за отсутствия поддержки данного решения среди большинства парламентариев.
Обновлено вчера в 16:46
Футбол
Коларов может перейти в «Црвену Звезду»
Одним из вариантов является «Црвена Звезда», где Коларов делал первые шаги в футболе.
Обновлено вчера в 16:26
Гаджеты
Xiaomi представила новые смартфоны Redmi
Китайская компания Xiaomi представила новые смартфоны в линейке Redmi: K20 и K20 Pro.
Обновлено в 00:52
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Наука
В реках по всему миру обнаружили антибиотики в опасных концентрациях
Канадскими учёными после проведенных масштабных исследований обнаружено превышение максимально допустимой концентрации антибиотиков в водах рек на всех шести континентах нашей планеты.
Обновлено вчера в 17:10