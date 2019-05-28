Футбол

Бабурин, Байрамян, Полоз и Цаллагов покидают «Рубин»Спорт-Экспресс 12:32

"Рубин" в своем официальном Твиттере сообщил об уходе голкипера Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна, а также нападающего Дмитрия Полоза. Они покидают команду после окончания арендных договоров.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цаллагов, Полоз и еще два футболиста покинули «Рубин»

Матч ТВ14:26

Четыре игрока покидают «Рубин»

Советский спорт14:23

Байрамян, Полоз, Цаллагов и Бабурин покинули «Рубин»

Sports.ru13:12

«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Байрамяна, Цаллагова и Полоза

Чемпионат13:00

«Рубин» объявил об уходе четырех футболистов

Inkazan12:49

Бабурин, Байрамян, Полоз и Цаллагов покидают «Рубин»

Спорт-Экспресс12:32

Казанский «Рубин» покинули четверо игроков

Татар-информ13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Игры

Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22

Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Культура

Режиссер Лунгин попал в реанимацию

Обновлено в 11:39
Экономика

Новые правила индексации пенсий вступили в силу

Приказ Министерства труда и соцзащиты, изменивший правила расчёта надбавки к пенсии, вступил в силу 26 мая.
Обновлено 26 мая в 07:40
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес

Петросян опубликовал фото с молоденькими актрисами в вышиванках

Юморист Евгений Петросян пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на грандиозный скандал, связанный с его личной жизнью.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия

Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Футбол

«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»

«Барселона» и «ПСЖ» начали переговоры по поводу возвращения Неймара в «Барсу».
Обновлено в 14:13
Политика

Олег Дерипаска раскритиковал позицию Минфина США по санкциям

Ранее Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США частично опубликовало список материалов, которые принимались во внимание при решении вопроса о введении санкций против Олега Дерипаски, раскрыв только 1% от всей доказательной базы.
Обновлено в 19:41
Экономика

Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году

Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.
Обновлено в 23:18
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:01
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Шоу-бизнес

Джанабаева в сапогах-казаках и коротком платье пожаловалась на жару в Москве

Певица опубликовала фотографию, на которой она предстала в коротком летнем черном платье и сапогах-казаках в цвет.
Обновлено в 14:42
Политика

Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН

Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Политика

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено в 22:14
Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»

"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Энергетика

«Роснефть» получит налоговые льготы по Приобскому месторождению в ХМАО

Решение принято в связи с его высокой обводненностью Правительство РФ приняло решение предоставить НК "Роснефть" налоговый вычет по НДПИ для крупнейшего по добыче компании Приобского месторождения в ХМАО.
Обновлено в 23:04
Гаджеты

Vivo Nex 2 может получить съемную камеру

В результате все мощности тройной оптики будут задействованы во время селфи, что не может не радовать любителей этого вида фотографии.
Обновлено в 04:42
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Экономика

РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ

Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн руб. "Единым окном" для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК.
Обновлено в 07:03
Космос

Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Общество

Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста

Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено в 23:18
Политика

Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».
Обновлено в 19:08
Авто

Высокопроизводителный Audi E-Tron замечен на Нюрбургринге

Оригинальная версия Audi E-Tron была представлена еще прошлой осенью, и, как оказалось, у автобренда припасен козырь в рукаве в виде новой высокопроизводительной версии электрокара.
Обновлено в 19:07
Происшествия

В Ульяновской области разбился самодельный легкомоторный самолет

Обновлено в 09:26
Общество

Операторам связи и УК предложили работать по правилам

Операторам связи и УК предложили работать по правилам Рабочая группа экспертного совета при правительстве подготовила правила взаимодействия, которые в теории должны положить конец многолетним конфликтам операторов связи и управляющих многоквартирными домами компаний (УК).
Обновлено в 17:58
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
Общество

Гидрометцентр обещает россиянам переменчивое лето

В целом же лето ожидается переменчивым.
Обновлено в 14:11
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать мороженое

Обновлено в 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Дмитриевич Полоз
Российский футболист
Российский футболист, нападающий казанского «Рубина» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хорен Робертович Байрамян
Российский футболист
Российский и армянский футболист, полузащитник клуба «Ростов», на правах аренды выступающий за «Рубин».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное