Футбол
Бабурин, Байрамян, Полоз и Цаллагов покидают «Рубин»Спорт-Экспресс 12:32
"Рубин" в своем официальном Твиттере сообщил об уходе голкипера Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна, а также нападающего Дмитрия Полоза. Они покидают команду после окончания арендных договоров.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Игры
Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22
Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Культура
Режиссер Лунгин попал в реанимацию
Обновлено в 11:39
Экономика
Новые правила индексации пенсий вступили в силу
Приказ Министерства труда и соцзащиты, изменивший правила расчёта надбавки к пенсии, вступил в силу 26 мая.
Обновлено 26 мая в 07:40
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал фото с молоденькими актрисами в вышиванках
Юморист Евгений Петросян пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на грандиозный скандал, связанный с его личной жизнью.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Футбол
«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»
«Барселона» и «ПСЖ» начали переговоры по поводу возвращения Неймара в «Барсу».
Обновлено в 14:13
Политика
Олег Дерипаска раскритиковал позицию Минфина США по санкциям
Ранее Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США частично опубликовало список материалов, которые принимались во внимание при решении вопроса о введении санкций против Олега Дерипаски, раскрыв только 1% от всей доказательной базы.
Обновлено в 19:41
Экономика
Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году
Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.
Обновлено в 23:18
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:01
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Шоу-бизнес
Джанабаева в сапогах-казаках и коротком платье пожаловалась на жару в Москве
Певица опубликовала фотографию, на которой она предстала в коротком летнем черном платье и сапогах-казаках в цвет.
Обновлено в 14:42
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено в 22:14
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Энергетика
«Роснефть» получит налоговые льготы по Приобскому месторождению в ХМАО
Решение принято в связи с его высокой обводненностью Правительство РФ приняло решение предоставить НК "Роснефть" налоговый вычет по НДПИ для крупнейшего по добыче компании Приобского месторождения в ХМАО.
Обновлено в 23:04
Гаджеты
Vivo Nex 2 может получить съемную камеру
В результате все мощности тройной оптики будут задействованы во время селфи, что не может не радовать любителей этого вида фотографии.
Обновлено в 04:42
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Экономика
РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ
Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн руб. "Единым окном" для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК.
Обновлено в 07:03
Космос
Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Общество
Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено в 23:18
Политика
Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».
Обновлено в 19:08
Авто
Высокопроизводителный Audi E-Tron замечен на Нюрбургринге
Оригинальная версия Audi E-Tron была представлена еще прошлой осенью, и, как оказалось, у автобренда припасен козырь в рукаве в виде новой высокопроизводительной версии электрокара.
Обновлено в 19:07
Общество
Операторам связи и УК предложили работать по правилам
Операторам связи и УК предложили работать по правилам Рабочая группа экспертного совета при правительстве подготовила правила взаимодействия, которые в теории должны положить конец многолетним конфликтам операторов связи и управляющих многоквартирными домами компаний (УК).
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
Общество
Гидрометцентр обещает россиянам переменчивое лето
В целом же лето ожидается переменчивым.
Обновлено в 14:11
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено в 01:48