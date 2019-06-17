Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития РоссииИнфорос 05:33
Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации распоряжению, подписанному главой правительства Дмитрием Медведевым, уволенный 30 апреля с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич был назначен замминистра экономического развития страны, передает РБК.
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Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия
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Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
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Армия и оружие
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Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
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Происшествия
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Обновлено в 11:49
Происшествия
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Обновлено в 09:40
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
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Россиянин поджег офис Роскомнадзора из-за блокировок
Пожарные тушат офис Роскомнадзора в Ульяновске На момент публикации материала вина россиянина доказана не была.
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Футбол
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IBS объявила о том, что гиперконвергентная ИТ-инфраструктура «Скала-Р» первой среди российских решений этого класса получила поддержку vGate –продукта для защиты сред виртуализации, разработанного компанией «Код безопасности» и сертифицированного ФСТЭК России.
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