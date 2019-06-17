Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития РоссииИнфорос 05:33

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации распоряжению, подписанному главой правительства Дмитрием Медведевым, уволенный 30 апреля с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич был назначен замминистра экономического развития страны, передает РБК.
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Бабич заявил, что участвует в подготовке к переговорам премьеров РФ и Белоруссии

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Бабича назначили замминистра экономического развития

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Газета.Ru07:01

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РБК07:11

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Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономики

Коммерсантъ04:37

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Интерфакс04:34
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Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Белоруссия и Специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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