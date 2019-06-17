Политика
Бабича назначили заместителем министра экономического развитияИзвестия 04:26
«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в распоряжении. 30 апреля президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности российского посла в Белоруссии, который тот занимал с августа 2018 года.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Политика
New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене
Газета New York Times в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене заявила, что такие заявления в адрес СМИ опасны, а правительство ознакомилось с текстом статьи до публикации.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
Курс биткойна достиг годового максимума
Обновлено в 04:27
Происшествия
Эксперты не успели подготовить исследование по делу «Седьмой студии»
Экспертам не хватило двух месяцев, чтобы закончить комплексное исследование по делу "Седьмой студии", в рамках которого известного режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Общество
В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Политика
Трамп выгнал помощника из Овального кабинета из-за кашля
Президент США Дональд Трамп попросил врио шефа аппарата Белого дома Мика Малвейни покинуть Овальный кабинет из-за кашля во время интервью на прошлой неделе.
Обновлено в 04:21
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Футбол
«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения
Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансферу.
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Футбол
Малиновский: «Генк» нарушил своё слово, я чувствую себя обманутым
Прошу прощения за эмоциональную реакцию, но я чувствую себя безнадёжно обманутым.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей заработают на год позже
Новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля заработают 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:35
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города
Обновлено в 01:54
Происшествия
На полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным
В Челябинске завели уголовное дело против полицейского о домогательствах к подчиненным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:11
Общество
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Политика
Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис
Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
«Октябрь как в аду», — дончане обсуждают вчерашний бой в районе аэропорта
Дончане обсуждали звуки боя в социальных сетях, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.
Обновлено в 02:24
Политика
Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ
В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо»
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Студентов предложили освободить от уплаты налога с матпомощи
Согласно проекту закона, автором которого является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, студенты и аспиранты вузов могут быть освобождены от уплаты налога при оказании им материальной помощи со стороны учебного заведения.
Обновлено в 04:18