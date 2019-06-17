Политика

Бабича назначили заместителем министра экономического развитияИзвестия 04:26

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в распоряжении. 30 апреля президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности российского посла в Белоруссии, который тот занимал с августа 2018 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-посол России в Белоруссии Бабич стал замглавы Минэкономразвития

РБК04:26

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Дождь04:31

Бабича назначили замминистра экономического развития России

Газета.Ru04:31

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Интерфакс04:34

Михаила Бабича назначили заместителем министра экономического развития

РИА Новости04:24

Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономики

Коммерсантъ04:37

Михаил Бабич заменит Станислава Воскресенского

IvanovoNewsвчера в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Политика

New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене

Газета New York Times в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене заявила, что такие заявления в адрес СМИ опасны, а правительство ознакомилось с текстом статьи до публикации.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика

Курс биткойна достиг годового максимума

Обновлено в 04:27
Происшествия

Эксперты не успели подготовить исследование по делу «Седьмой студии»

Экспертам не хватило двух месяцев, чтобы закончить комплексное исследование по делу "Седьмой студии", в рамках которого известного режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие

ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу

Обновлено в 00:39
Культура

Подвешенная в Пушкинском музее лошадь вызвала массовое возмущение

Обновлено в 04:38
Происшествия

Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Общество

В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности

Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Политика

Трамп выгнал помощника из Овального кабинета из-за кашля

Президент США Дональд Трамп попросил врио шефа аппарата Белого дома Мика Малвейни покинуть Овальный кабинет из-за кашля во время интервью на прошлой неделе.
Обновлено в 04:21
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Футбол

«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения

Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансферу.
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Футбол

Малиновский: «Генк» нарушил своё слово, я чувствую себя обманутым

Прошу прощения за эмоциональную реакцию, но я чувствую себя безнадёжно обманутым.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей заработают на год позже

Новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля заработают 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:35
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города

Обновлено в 01:54
Происшествия

На полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным

В Челябинске завели уголовное дело против полицейского о домогательствах к подчиненным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:11
Общество

Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Политика

Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис

Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

«Октябрь как в аду», — дончане обсуждают вчерашний бой в районе аэропорта

Дончане обсуждали звуки боя в социальных сетях, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.
Обновлено в 02:24
Политика

Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ

В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо»

Обновлено вчера в 13:32
Общество

Студентов предложили освободить от уплаты налога с матпомощи

Согласно проекту закона, автором которого является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, студенты и аспиранты вузов могут быть освобождены от уплаты налога при оказании им материальной помощи со стороны учебного заведения.
Обновлено в 04:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное