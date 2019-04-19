Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭСRT на русском 13:39
Россия никогда не называла конечную стоимость БелАЭС, президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение. Об этом заявил посол России в Минске Михаил Бабич, комментируя слова главы государства о конечной стоимости электростанции.
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Не называли потому что, во-первых, ее сейчас никто не знает, а во-вторых, в связи с тем, что рассчитать ее можно будет после завершения строительства обоих блоков, а это, как известно, произойдет не ранее конца года.
— Михаил Бабич, российский политикИзвестия 08:42
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