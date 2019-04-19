Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭСRT на русском 13:39

Не называли потому что, во-первых, ее сейчас никто не знает, а во-вторых, в связи с тем, что рассчитать ее можно будет после завершения строительства обоих блоков, а это, как известно, произойдет не ранее конца года.

Россия никогда не называла конечную стоимость БелАЭС, президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение. Об этом заявил посол России в Минске Михаил Бабич, комментируя слова главы государства о конечной стоимости электростанции.

Общество Евросоюз упростил получение шенгенских виз Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Политика Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон рассказала, почему воспитывает сына как дочь Американская актриса и модель Шарлиз Терон рассказала, что воспитывает своего приемного сына Джексона как девочку с трех лет, сообщает Daily Mail.

Происшествия Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании» Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Политика Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».

Общество Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.

Политика В Госдуме прокомментировали дебаты Порошенко и Зеленского Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского были лишены состязательности.

Экономика Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России» Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.

Политика Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.

Политика Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.

Армия и оружие Под покровом дебатов: ВСУ попытались прорваться в Донбасс Как пишет «Русская весна» со ссылкой на источники, около 18.00 в пятницу, 19 апреля, бойцы ВСУ после ложного заявления о введении режима «Пасхального перемирия», попытались проникнуть на территорию ДНР.

Происшествия Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.

Политика «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

Общество В Москве ожидается потепление до +25 °С На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Шоу-бизнес Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.

Шоу-бизнес Кафельникова оголила грудь на пляже на Бали Часть снимков была сделана профессиональным фотографом – они выполнены в чёрно-белом цвете, другая больше напоминает фото из личного архива – на них Кафельникова позирует с голой грудью, стоя на коленях.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.

Происшествия На Шиесе сожгли два деревянных моста Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.

Гаджеты Samsung Galaxy Fold в разобранном состоянии показали на фото Напомним, вчера стали появляется сообщения, что у блогеров Samsung Galaxy Fold уже сломался, причем это произошло после того, как они попытались снять пленку с экрана, которая на самом деле является частью самого гибкого дисплея.

Шоу-бизнес Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни Певица извинилась перед зрителями. 47-летняя Анна Нетребко отличается педантизмом и пунктуальностью во всем, что касается ее работы.