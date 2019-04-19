Политика

Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭСИзвестия 08:42

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС. Ранее 19 апреля Лукашенко заявил, что «реальная цена будет, наверное, меньше $7 млрд» вместо $10 млрд, указанных в договорном соглашении.
Читать в источнике
Михаил Бабич
Не называли потому что, во-первых, ее сейчас никто не знает, а во-вторых, в связи с тем, что рассчитать ее можно будет после завершения строительства обоих блоков, а это, как известно, произойдет не ранее конца года.
— Михаил Бабич, российский политикИзвестия 08:42

Подробнее о событии

Посол России заявил о заблуждении Лукашенко по поводу стоимости БелАЭС

РБК09:42

Лукашенко назвал реальную стоимость будущей Белорусской АЭС

РИА Новости06:01

Лукашенко снова ввели в заблуждение

Вести.Ru08:57

Посол России прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

ТАСС09:31

Лукашенко назвал стоимость строительства БелАЭС

Rambler News Service06:09

АЭС обойдётся Белоруссии в $7 млрд

News.ru06:06

Российский посол в Минске не подтвердил названную Лукашенко стоимость БелАЭС

Коммерсантъ09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причине отъезда из России

Основатели компании Playrix, специализирующейся на играх, Игорь и Дмитрий Бухманы, поведали Meduza о причинах своего переезда из России в Ирландию.
Обновлено в 11:36
Экономика

Появился регламент для помощи туристам в экстренных ситуациях

Основная цель регламента — согласованные и взаимосвязанные действия федеральных органов исполнительной власти в целях повышения эффективности и оперативности реагирования в экстренных ситуациях, связанных с эвакуацией российских туристов из-за рубежа, — приводит RNS сообщение Ростуризма.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Порошенко и Зеленский прибыли на дебаты в «Олимпийский»

Ранее сообщалось, что у пришедших на дебаты Порошенко и Зеленского будут изымать овощи.
Обновлено в 11:56
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Театры

Канал «Культура» вырезал из трансляции фрагмент речи Серебренникова

Обновлено в 07:32
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Политика

Рядом с местом дебатов Порошенко и Зеленского заметили снайперов

Рядом со стадионом «Олимпийский» в Киеве, где в пятницу пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, расставили снайперов.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Названа предварительная причина смерти актрисы Ирины Цывиной

Официальная причина смерти советской, российской актрисы, последней жены актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной, внезапно скончавшейся в возрасте 55 лет, еще не озвучена.
Обновлено в 06:59
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Игры

В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6

Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Общество

В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ

Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.
Обновлено в 08:30
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Экономика

Доходы россиян снижаются из-за нерастущих зарплат

В 2018 г. доходы населения сократились на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту выплату не учитывать, то реальные доходы выросли в прошлом году на 0,3%.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Депутата украинской Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:20
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Космос

К Земле приблизился опасный астероид размером с дом

Обновлено в 11:13
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Политика

В Совфеде разъяснили порядок работы системы доменных имен в РФ

Важно, что национальная система доменных имен после вступления в силу закона о безопасности рунета будет применяться всегда, а не только во время угроз, подчеркнул председатель комитета.
Обновлено в 06:59
Общество

Евросоюз упростил получение виз для надежных туристов

Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии об упрощении процесса выдачи шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей.
Обновлено в 09:17
Хоккей

Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Экономика

Кто стоит за решением суда по Приватбанку в пользу Коломойского

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Жителя Крыма приговорили к 6 годам за экстремистские посты в соцсети

«Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным активиста из Крыма Евгения Каракашева в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», - сообщил «Интерфаксу» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.
Обновлено в 12:04
Экономика

Козак: Правительство поддержит «Группу ГАЗ» в пределах разумного

Правительство России внимательно следит за деятельностью «Группы ГАЗ» и планирует оказывать необходимую поддержку в разумных пределах.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники

Обновлено в 01:30
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное