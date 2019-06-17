Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития РоссииГазета.Ru 04:31
Уволенного с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном портале правовой информации.
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Общество
Первый рисунок Гогена продали за 80 тысяч евро
Обновлено в 01:36
Политика
Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков
Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Песков заявил, что Путину доложено о ситуации в Чемодановке
Песков назвал конфликт в селе Чемодановка Пензенской области «резонансной ситуацией» и заметил, что Владимиру Путину было о ней доложено во время визита президента в Таджикистан.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Футбол
Агент Неймара сделал предложение «Реалу» о переходе игрока в команду
Агент игрока Пини Захиви провел переговоры с «Барселоной» о возвращении 27-летнего футболиста, в каталонскую команду, также специалист предложил услуги форварда «Реалу».
Обновлено в 04:29
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:45
Политика
Путин поручил ввести электронные визы для иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал поручение председателю правительства, главам МИД, МВД и ФСБ ввести с 1 января 2021 года единую электронную однократную визу для въезда иностранцев в Россию.
Обновлено в 05:52
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Космос
Телескоп «Хаббл» сфотографировал звездообразование в галактике
Телескоп «Хаббл» сфотографировал вспышку звездообразования в галактике ESO 495-21, которая по параметрам соответствует первым галактикам Вселенной.
Обновлено 14 июня в 10:19
Экономика
СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте
Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Авто
Названы комплектации и цены на Renault Arkana
Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили необычное имя сына
Для малыша пара выбрала необычное имя — Леон. К слову, именно так звали дедушку мальчика — отца Кирилла Сафонова.
Обновлено в 05:28
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Здоровье
В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ
У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Садальский выложил фото Алибасова с гробом
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Голунов оценил реакцию общественности на его задержание
Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Наука
Найден способ избежать преждевременного отказа сердца
Исследователи выяснили, что повышенный уровень саркоспана улучшает функцию сердца, что предотвращает раннюю смерть от мышечной дистрофии Дюшенна.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ
Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник».
Обновлено в 03:13
Политика
СМИ сообщили, что Дания может пересмотреть позицию по проекту «Северный поток — 2»
СМИ сообщили, что Дания может пересмотреть позицию по проекту "Северный поток — 2".
Обновлено в 05:11
Происшествия
СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре в Москве
Проводится доследственная проверка по факту гибели двух пожилых людей в жилом доме на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 03:00