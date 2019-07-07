Футбол
Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧRT на русском 07:55
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах армейцев на предстоящий сезон.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
Общество
Кузнецова призвала делать хорошее кино, а не гоняться за запретами
Важно производить хорошее кино, которое будет нравиться детям, а не гоняться за запретами, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в Ярославле на открытии международного кинофестиваля "В кругу семьи".
Обновлено в 07:55
Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Политика
Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились
Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Общество
В Жуковском появится памятник Ту-144
Установку самолёта предполагается провести к авиасалону МАКС, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка
Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Наука
В Китае найдены древние деформированные черепа
Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено 05 июля в 18:44
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Трое бойцов ВСУ взорвались при установке мин возле ЛНР
По данным ЛНР, всего с 2018 года из-за беспорядочного минирования украинскими силовиками в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 25 военнослужащих ВСУ и более 80 бойцов были ранены.
Обновлено в 08:27
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Петербурге загорелся детский сад
В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Швеция готовится присоединиться к британской программе истребителя 6-го поколения
Британская программа по созданию перспективного истребителя нового поколения Team Tempest стала на шаг ближе к тому, чтобы встать на крыло.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Прессу не пускают на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл
Сотрудником СМИ не пускают на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено вчера в 10:10
Футбол
Зидан опубликовал фотографию с семейного отдыха
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Петербурге женщине продали пирожок с опарышами
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Польше перевернулся автобус с украинскими гражданами
В Польше украинский автобус с пассажирами, направлявшийся в сторону Влоцлава, съехал с дороги и упал в канаву на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе.
Обновлено в 08:43
Хоккей
Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве
Звездный уик-энд пройдет 18–19 января. Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз.
Обновлено в 07:58
Единоборства
Масвидаль совершил самый быстрый нокаут в истории UFC
Поединок между Хорхе Масвидалем и бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада) завершился на пятой секунде.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе
Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Футбол
Погба и Лукаку поедут с «Манчестер Юнайтед» в предсезонное турне
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер определился с составом команды на предсезонное турне в Австралию.
Обновлено в 07:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37