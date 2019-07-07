Футбол

Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧRT на русском 07:55

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах армейцев на предстоящий сезон.
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Гендиректор ЦСКА рассказал о целях клуба в еврокубках в новом сезоне

Матч ТВ06:41

Бабаев: российским клубам сложно бороться за ЛЧ, но дорогу осилит идущий

РИА Новости06:55

Бабаев: ЦСКА будет стараться вернуться в Лигу чемпионов

ТАСС06:43

Бабаев: «Воспитание молодых футболистов — философия ЦСКА. Будем продолжать в том же духе»

Sport24.ru06:39

Бабаев о победе ЦСКА в ЛЧ: «Будем мечтать»

Sports.ru06:39

Роман Бабаев: «Победа в ЛЧ? Российским клубам объективно тяжело там выступать, но дорогу осилит идущий»

Спорт-Экспресс06:32

Бабаев: в прошлой ЛЧ ЦСКА был самой молодой командой, не собираемся отступать

Чемпионат06:40
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Общество

Кузнецова призвала делать хорошее кино, а не гоняться за запретами

Важно производить хорошее кино, которое будет нравиться детям, а не гоняться за запретами, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в Ярославле на открытии международного кинофестиваля "В кругу семьи".
Обновлено в 07:55
Музыка

Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе

Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Политика

Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке

Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились

Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Общество

В Жуковском появится памятник Ту-144

Установку самолёта предполагается провести к авиасалону МАКС, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске

В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка

Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Авто

Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Наука

В Китае найдены древние деформированные черепа

Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено 05 июля в 18:44
Происшествия

Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе

Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Трое бойцов ВСУ взорвались при установке мин возле ЛНР

По данным ЛНР, всего с 2018 года из-за беспорядочного минирования украинскими силовиками в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 25 военнослужащих ВСУ и более 80 бойцов были ранены.
Обновлено в 08:27
Здоровье

В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Петербурге загорелся детский сад

В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Швеция готовится присоединиться к британской программе истребителя 6-го поколения

Британская программа по созданию перспективного истребителя нового поколения Team Tempest стала на шаг ближе к тому, чтобы встать на крыло.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Прессу не пускают на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл

Сотрудником СМИ не пускают на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено вчера в 10:10
Футбол

Зидан опубликовал фотографию с семейного отдыха

Обновлено в 08:31
Происшествия

В Петербурге женщине продали пирожок с опарышами

Обновлено в 08:44
Происшествия

В Польше перевернулся автобус с украинскими гражданами

В Польше украинский автобус с пассажирами, направлявшийся в сторону Влоцлава, съехал с дороги и упал в канаву на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе.
Обновлено в 08:43
Хоккей

Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве

Звездный уик-энд пройдет 18–19 января. Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз.
Обновлено в 07:58
Единоборства

Масвидаль совершил самый быстрый нокаут в истории UFC

Поединок между Хорхе Масвидалем и бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада) завершился на пятой секунде.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Экономика

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Футбол

Погба и Лукаку поедут с «Манчестер Юнайтед» в предсезонное турне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер определился с составом команды на предсезонное турне в Австралию.
Обновлено в 07:07
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Иркутской области найдены живыми 30 без вести пропавших

Обновлено в 06:34
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