Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах армейцев на предстоящий сезон.

Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧ

Общество Кузнецова призвала делать хорошее кино, а не гоняться за запретами Важно производить хорошее кино, которое будет нравиться детям, а не гоняться за запретами, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в Ярославле на открытии международного кинофестиваля "В кругу семьи".

Музыка Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.

Политика Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.

Происшествия Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.

Общество В Жуковском появится памятник Ту-144 Установку самолёта предполагается провести к авиасалону МАКС, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Политика Подводников похоронили в Петербурге Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.

Политика Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.

Авто Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука В Китае найдены древние деформированные черепа Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.

Происшествия Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.

Армия и оружие Трое бойцов ВСУ взорвались при установке мин возле ЛНР По данным ЛНР, всего с 2018 года из-за беспорядочного минирования украинскими силовиками в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 25 военнослужащих ВСУ и более 80 бойцов были ранены.

Здоровье В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.

Происшествия В Петербурге загорелся детский сад В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.

Происшествия Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Армия и оружие Швеция готовится присоединиться к британской программе истребителя 6-го поколения Британская программа по созданию перспективного истребителя нового поколения Team Tempest стала на шаг ближе к тому, чтобы встать на крыло.

Происшествия В Польше перевернулся автобус с украинскими гражданами В Польше украинский автобус с пассажирами, направлявшийся в сторону Влоцлава, съехал с дороги и упал в канаву на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе.

Хоккей Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве Звездный уик-энд пройдет 18–19 января. Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз.

Единоборства Масвидаль совершил самый быстрый нокаут в истории UFC Поединок между Хорхе Масвидалем и бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада) завершился на пятой секунде.

Армия и оружие Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

Экономика Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.