Футбол

Бабаев заявил, что ЦСКА близок к выкупу Бекао
RT на русском
02:45

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб практически решил вопрос с выкупом бразильского защитника Родриго Бекао, выступающего за красно-синих на правах аренды.
RT на русском02:45

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Бабаев заявил, что ЦСКА близок к выкупу Бекао

RT на русском02:45

ЦСКА близок к выкупу Бекао у «Байи»

Нева Спорт00:13

ЦСКА выкупит Бекао у «Байи»

Вести.Ruвчера в 22:16

ЦСКА близок к выкупу защитника Бекао

Sportbox.RUвчера в 20:51

ЦСКА близок к выкупу защитника Бекао

Матч ТВвчера в 20:51

Роман Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

Спорт-Экспрессвчера в 20:00

Бабаев: «Вопрос с выкупом Бекао решён на 99 процентов»

Soccer.ruвчера в 17:56
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Футбол

«Ливерпуль» добился в АПЛ 7-й победы подряд, обыграв «Вулверхэмптон»

Подопечные Юргена Клоппа добились победы над "волками" со счетом 2:0. Первый гол в матче был забит египетским нападающим Мохамедом Салахом уже на 18-й минуте матча.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол

Ибрагимович станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS, сообщает Газета.Ru со ссылкой на ESPN.
Обновлено в 03:32
Футбол

Гендиректор ЦСКА: для Еременко дорога обратно закрыта

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что возвращение полузащитника Романа Еременко в команду практически исключено.
Обновлено в 00:56
Футбол

Гол Ройса принес победу «Боруссии» Д в матче с «Боруссией» М

У победителей встречи голами отметились Джейдон Санчо (42-я минута) и Марко Ройс (54), а у гостей единственный мяч забил Кристоф Крамер (45+1).
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

«Зенит» намерен вернуть Скопинцева

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" желает приобрести 21-летнего защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева, утверждает Sport24.
Обновлено в 01:34
Футбол

Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые

Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.
Обновлено в 02:12
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Гейе из «Эвертона»

«ПСЖ» хочет приобрести Идрисса Гейе из «Эвертона».
Обновлено в 02:41
Футбол

Ди Франческо: «Хотел бы, чтобы Роналду не сыграл против „Ромы“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пожелал, чтобы форвард «Ювентуса» Криштитану Роналду пропустил субботний матч с джалоросси.
Обновлено в 03:18
Футбол

«Рубин» может начать следующий сезон на стадионе «Центральный»

Казанский "Рубин" в начале сезона-2019/20 может на некоторое время переехать с "Казань-арены" на стадион "Центральный".
Обновлено в 01:55
Футбол

Леброн Джеймс: владельцы клубов НФЛ мыслят как рабовладельцы

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс раскритиковал владельцев клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:36
Футбол

«Ювентус» подписал контракт со спонсором на 408 миллионов евро

Сумма контракта составляет 408 миллионов евро. Дополнительно "Ювентус" получит 15 миллионов евро за подписание договора.
Обновлено в 03:10
Футбол

«Лестер» может уволить главного тренера Пюэля

Пюэль возглавил «Лестер» осенью 2017 года. Летом 2017 года тренер был уволен из «Саутгемптона».
Обновлено в 03:37
Футбол

«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры

«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Обновлено вчера в 15:21
Футбол

Сарри: «Вместо Рождества я выберу игру в футбол»

Наставник "Челси" Маурицио Сарри рассуждает о предстоящем сложном графике команды. Мы будем играть каждые три дня до 9 января.
Обновлено в 03:27
Футбол

Кабуль расторг контракт с «Уотфордом»

32-летний французский защитник Юнес Кабуль расторг контракт с «Уотфордом».
Обновлено в 03:01
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