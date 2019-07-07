Футбол
Бабаев: у ЦСКА не может быть других задач, кроме победЧемпионат 06:32
Надеюсь, в этом сезоне на этой арене мы вместе будем свидетелями больших побед. У нас не может быть других задач, кроме побед.
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Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла
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Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
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Армия и оружие
Эксперт сравнил военные парады в США, Белоруссии и России
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Армия и оружие
США оправдали наращивание Россией войск на украинской границе
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что наращивание войск России на границе с Украиной является частью ротации.
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Экономика
В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
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Армия и оружие
Зеленский заявил о стремлении создать сильные ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам проходящих в регионе военных учений "Си Бриз - 2019" и заявил, что перед страной стоит цель создать "сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой ВМС".
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Истерика Месси. Лео не получил медаль и атаковал судей
Аргентина – Чили – 2:1 Удаление капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили – едва ли не главное, что случилось с ним на турнире в Бразилии.
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Турецкие пограничники оштрафовали туристов из Петербурга на полмиллиона рублей
Заплутавшим туристам из Петербурга пришлось заплатить 500 тысяч рублей турецким пограничникам, сообщает «Фонтанка».
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Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика
В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Политика
Досрочные парламентские выборы проходят в Греции
В Греции проходят досрочные парламентские выборы. Сегодня, 7 июля, по всей стране открылись избирательные участки.
Обновлено в 01:58
Здоровье
Слишком много действий
Специалисты по всему миру всерьез обеспокоены этой проблемой.
Обновлено в 01:00
Политика
Берлускони уточнил, за что его ценит Путин
По словам Берлускони, Путин знает об его усилиях и ценит их.
Обновлено в 05:59
Общество
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено 05 июля в 06:37
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено вчера в 14:22
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Юлия Барановская отдыхает с детьми в Камбодже
Телеведущая поделилась яркими фото из отпуска. Известная телеведущая Юлия Барановская растит троих детей.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Появились первые кадры с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри
Сегодня в официальном аккаунте герцогов Сассекских были обнародованы две первые официальные фотографии с крещения двухмесячного ребенка 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл.
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи
Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась с Батрутдиновым в фотосессии
Телеведущая и певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в новой фотосессии, вместе с ней был замечен коллега по цеху и ее друг Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 03:20
Политика
Россия призвала Иран не осложнять ситуацию вокруг ядерной сделки
Россия призывает Иран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:34