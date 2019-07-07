Футбол

Бабаев: у ЦСКА не может быть других задач, кроме победЧемпионат 06:32

Надеюсь, в этом сезоне на этой арене мы вместе будем свидетелями больших побед. У нас не может быть других задач, кроме побед.
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Бабаев: «Воспитание молодых футболистов — философия ЦСКА. Будем продолжать в том же духе»

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ТАСС06:43
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Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

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Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

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США оправдали наращивание Россией войск на украинской границе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что наращивание войск России на границе с Украиной является частью ротации.
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам проходящих в регионе военных учений "Си Бриз - 2019" и заявил, что перед страной стоит цель создать "сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой ВМС".
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Истерика Месси. Лео не получил медаль и атаковал судей

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Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

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Турецкие пограничники оштрафовали туристов из Петербурга на полмиллиона рублей

Заплутавшим туристам из Петербурга пришлось заплатить 500 тысяч рублей турецким пограничникам, сообщает «Фонтанка».
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Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли три человека

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Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
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Политика

В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
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Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
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Специалисты по всему миру всерьез обеспокоены этой проблемой.
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Берлускони уточнил, за что его ценит Путин

По словам Берлускони, Путин знает об его усилиях и ценит их.
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Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.
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Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым

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Юлия Барановская отдыхает с детьми в Камбодже

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Сегодня в официальном аккаунте герцогов Сассекских были обнародованы две первые официальные фотографии с крещения двухмесячного ребенка 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл.
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Россия призывает Иран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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