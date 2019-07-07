Футбол
Бабаев: стадион ЦСКА будет оборудован системой обогрева трибунРИА Новости 07:16
Стадион московского ЦСКА в ближайшее время будет оборудован системой обогрева трибун, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. ЦСКА в воскресенье проводит на своей арене в Москве традиционную ежегодную встречу с болельщиками, которая началась с часовой открытой тренировки.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
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Обновлено в 10:53
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Авторы Limbo и Inside спрятали ещё пару иллюстраций своей новой игры в вакансиях
Создатели Limbo и Inside из студии Playdead продолжают тизерить свою безымянную научно-фантастическую игру, которая на этот раз сменит перспективу и выйдет в трёхмерное пространство.
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Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы слова
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах.
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Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
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Обновлено в 07:20
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Подводников похоронили в Петербурге
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В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
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Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе
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Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
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У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
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В Неваде (США) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 239, где в 3-м по значимости бое Хорхе Масвидал нанес Бену Аскрену первое поражение в карьере.
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Британские СМИ сообщили о «химической атаке» в Лестере
Пять человек арестованы после инцидента, произошедшего возле паба в пригороде Лестера.
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Футбол
Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи
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Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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