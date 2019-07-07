Футбол

Бабаев: стадион ЦСКА будет оборудован системой обогрева трибунРИА Новости 07:16

Стадион московского ЦСКА в ближайшее время будет оборудован системой обогрева трибун, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. ЦСКА в воскресенье проводит на своей арене в Москве традиционную ежегодную встречу с болельщиками, которая началась с часовой открытой тренировки.
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Бабаев: обогрев — сложная задача, построить крышу — почти перестройка стадиона

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В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута

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Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того

По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
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Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
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Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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Обновлено в 09:05
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Легкомоторный самолёт разбился в Полтавской области

В Полтавской области Украины разбился легкомоторный самолёт, один человек погиб, один травмирован.
Обновлено в 10:53
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
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Авторы Limbo и Inside спрятали ещё пару иллюстраций своей новой игры в вакансиях

Создатели Limbo и Inside из студии Playdead продолжают тизерить свою безымянную научно-фантастическую игру, которая на этот раз сменит перспективу и выйдет в трёхмерное пространство.
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Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

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Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
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Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

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Высоковольтный провод убил всю рыбу в российской реке

Перевозившая подъемный кран баржа сорвала высоковольтный кабель, который упал в реку Туру под Тюменью и убил всю рыбу в окрестностях.
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Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
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Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе

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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
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Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

С президентом России Владимиром Путиным глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук познакомился еще в начале нулевых, когда был заместителем председателя Верховной рады Украины.
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

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У берегов Индонезии произошло семибалльное землетрясение, сообщило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.
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Единоборства

Аскрен был нокаутирован в UFC уже на 5-й секунде боя

В Неваде (США) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 239, где в 3-м по значимости бое Хорхе Масвидал нанес Бену Аскрену первое поражение в карьере.
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Британские СМИ сообщили о «химической атаке» в Лестере

Пять человек арестованы после инцидента, произошедшего возле паба в пригороде Лестера.
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Футбол

Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи

Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет.
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Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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