Футбол

Бабаев: стадион ЦСКА будет оборудован системой обогрева трибунРИА Новости 07:16

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Стадион московского ЦСКА в ближайшее время будет оборудован системой обогрева трибун, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. ЦСКА в воскресенье проводит на своей арене в Москве традиционную ежегодную встречу с болельщиками, которая началась с часовой открытой тренировки.
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