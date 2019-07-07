Футбол
Бабаев: стадион ЦСКА будет оборудован системой обогрева трибунРИА Новости 07:16
Стадион московского ЦСКА в ближайшее время будет оборудован системой обогрева трибун, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. ЦСКА в воскресенье проводит на своей арене в Москве традиционную ежегодную встречу с болельщиками, которая началась с часовой открытой тренировки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено 05 июля в 02:30
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева
Обновлено в 05:34
Политика
Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка
Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе
Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Автоспорт
Максимов стал вторым на первом этапе ралли «Шелковый путь»
Обновлено в 01:02
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».
Обновлено в 07:42
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
Обновлено в 07:11
Общество
В России объявлена всеобщая диспансеризация
В конце апреля стало известно о проведении всероссийской диспансеризации, при проведении которой все россияне получат возможность пройти обследование, напоминают Известия.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Единоборства
Дастин Порье: «Масвидаль готовил удар коленом для боя я Аскреном»
Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье сообщил, что Хорхе Масвидаль готовил удар коленом в поединке с Беном Аскреном на UFC 239.
Обновлено в 06:50
Футбол
Акинфеев не собирается возвращаться в сборную РФ
Обновлено в 08:43
Происшествия
Число пострадавших в результате взрыва в Афганистане возросло до 179
Число пострадавших в результате взрыва в городе Газни на востоке Афганистана увеличилось до 179.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Австралийка умерла от простуды за три дня
В Австралии 13-летняя Кристал-Ли Вайтли умерла от обычной простуды. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»
Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Политика
Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами
Власти Мальты запретили немецкому спасательному судну Alan Kurdi с мигрантами на борту зайти в порт острова, сообщает издание Bild со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Молодоженов из Краснодара задержали в аэропорту в Мексике
4 июля рейс из Москвы благополучно приземлился в местном аэропорту. Однако на таможенном контроле у них начались проблемы.
Обновлено вчера в 12:27