Футбол
Бабаев: стадион ЦСКА будет оборудован системой обогрева трибунРИА Новости 07:16
Стадион московского ЦСКА в ближайшее время будет оборудован системой обогрева трибун, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. ЦСКА в воскресенье проводит на своей арене в Москве традиционную ежегодную встречу с болельщиками, которая началась с часовой открытой тренировки.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:32, Вашингтон
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Два крупнейших НПЗ в Венесуэле приостановили работу из-за блэкаута
В Венесуэле два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) приостановили работу после отключения электричества, сообщает портал штата Фалькон NotiFalcon.
Обновлено в 11:01
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Здоровье
Диетологи рассказали, как похудеть с помощью яблочного уксуса
Исследование на грызунах показало, что яблочный уксус сжигает жир на животе, а также не позволяет набрать лишний вес при последующих приемах пищи.
Обновлено в 16:04
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
Обновлено в 13:18
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 16:24
Гаджеты
Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился
Новый 7-нм технологический процесс в исполнении TSMC позволяет AMD получать достаточно компактные кремниевые кристаллы.
Обновлено в 09:16
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году. Сборная выигрывала турнир девять раз в своей истории.
Обновлено в 18:00
Культура
Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Экономика
Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай
Автомагистралей, похожих на «Меридиан», в новейшей истории страны еще не строили: протяженность ее – почти 2000 км, она пройдет от границы до границы, от Белоруссии до Казахстана, и должна создать кратчайший маршрут для перемещения грузов между Китаем и Европой.
Обновлено в 16:47
Политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
День, когда Россия стала империей и военной супердержавой
Полтавская битва, произошедшая 8 июля 1709 года, стала водоразделом в истории двух стран — России и Швеции.
Обновлено в 05:50
Общество
Гисметео, прогноз погоды на неделю: прогноз опять неутешительный
Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы жителям Русской равнины.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Игры
Ролевую выживалку Digimon Survive отложили на 2020 год
Ролевая стратегия с элементами выживания Digimon Survive выйдет на РС, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено в 10:35
Политика
За раздором Тбилиси и Москвы стоят интересы на грузинских выборах-2020
Дипломат прямо сказал, что если сейчас в Грузии оккупированы 20% территорий (подразумевается Абхазия и Южная Осетия), то в скором времени это будет 100%, если Тбилиси будет интегрироваться с Москвой.
Обновлено в 15:07
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан".
Обновлено в 13:55
Политика
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Авто
В Сети появились первые фотоснимки BMW X6M без камуфляжа
Цены на новый BMW в РФ пока неясны: М-версия обойдется, как минимум, в 7940 тыс. рублей.
Обновлено в 15:21
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
Общество
FlixBus сделал остановку
Компания сменила гендиректора в России Планировавшийся выход на российский рынок немецкого автобусного сервиса FlixBus столкнулся с проблемами.
Обновлено в 17:59
Происшествия
14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику
Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море
Украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях, сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский.
Обновлено в 09:51
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32