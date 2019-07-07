Футбол
Бабаев: стадион ЦСКА будет оборудован системой обогрева трибунРИА Новости 07:16
Стадион московского ЦСКА в ближайшее время будет оборудован системой обогрева трибун, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. ЦСКА в воскресенье проводит на своей арене в Москве традиционную ежегодную встречу с болельщиками, которая началась с часовой открытой тренировки.
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