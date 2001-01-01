Футбол
Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКАRT на русском 01:57
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что арендованный у английского «Эвертона» полузащитник Никола Влашич может остаться в команде.
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«Никола хочет остаться, ему нравится клуб и тренер». Агент рассказал о будущем Влашича в ЦСКА
Sportbox.RUвчера в 16:46
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