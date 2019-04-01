Футбол

Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКАSport.ru вчера в 16:28

Полузащитник Никола Влашич, находящийся в ЦСКА на правах аренды, хочет остаться в московском клубе. Об этом заявил агент футболиста Тончи Мартич. Права на хорватского хавбека принадлежат английскому "Эвертону".
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Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКА

RT на русском01:57

Агент: в вопросе будущего Влашича возможно всё, Никола хочет остаться в ЦСКА

Чемпионатвчера в 14:56

«Никола хочет остаться, ему нравится клуб и тренер». Агент рассказал о будущем Влашича в ЦСКА

Матч ТВвчера в 16:46

«Никола хочет остаться, ему нравится клуб и тренер». Агент рассказал о будущем Влашича в ЦСКА

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Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Роман Бабаев: «Надеюсь, переговоры с „Эвертоном“ по Влашичу завершатся для ЦСКА успешно»

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Бабаев: «ЦСКА ведёт переговоры с „Эвертоном“ по Влашичу»

Sport.ruвчера в 17:14
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В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций

Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
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Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

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Происшествия

На главу Оймяконского района возбуждено уголовное дело

На главу Оймяконского района Максима Захарова возбуждено уголовное дело, подтвердили ЯСИА в Управлении СК РФ по РС(Я). Детали будут сообщены позднее в официальном пресс-релизе.
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Происшествия

На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина

Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 15:39
Кино

В Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началась в понедельник в московском Доме кино.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок

Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает прокуратура Свердловской области.
Обновлено в 05:15
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Гаджеты

Xiaomi Pocophone F1 получил Widevine L1 и запись видео 4k/60p

Обновлено в 05:17
Общество

Росконтроль назвал качественный плавленый сыр

Обновлено в 04:41
Общество

Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром

Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика

Карлоса Гона исключили из совета директоров компании Nissan

Акционеры компании Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение об исключении бывшего главы автоконцерна Карлоса Гона из совета директоров.
Обновлено в 01:22
Интернет

В «Яндекс.Маркете» появится сервис самостоятельной оплаты товаров

«Яндекс.Маркет» намерен приобрести сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров в оффлайн-магазинах Scan to buy.
Обновлено вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не будет мириться с изменой мужа и подаст на развод

47-летняя Лера Кудрявцева не готова простить измену своему супругу и намерена сразу подать на развод, если это подтвердится.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Матерившейся на уроке томской учительнице объявили выговор

Обновлено в 03:03
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Политика

«Приватбанк» не нужен, пусть Украина вернёт деньги — Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский намерен вернуть $2 млрд, потерянных при национализации «Приватбанка».
Обновлено в 04:36
Футбол

Массимо Каррера: «Расстроился, когда Федун сказал, что за Рошу заплатили вдвое больше, чем 8 млн»

Ну и был сильно удивлен и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше, – сказал Каррера Sport24.
Обновлено в 05:06
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Армия и оружие

США временно вывели солдат из Ливии

Из-за обострения ситуации в Ливии командование сил США в Африке объявило о выводе американских военнослужащих из страны.
Обновлено вчера в 08:33
Общество

Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini

Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Гаджеты

Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее

Начиная со сборки 1809 (обновление от октября 2018-го, которое начинает широкомасштабно устанавливаться на компьютеры по всему миру только сейчас), система больше не будет настаивать на использовании функции "безопасное извлечение" перед отключением флешки или внешнего диска.
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В России растет доля рынка отечественных брендов

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам марта 2019 года в нашей стране было реализовано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных марок.
Обновлено в 02:53
Общество

За год почти 10 тысяч жителей Башкирии уехали жить за границу

Более 9,5 тысяч жителей Башкирии в 2018 году отправились жить в зарубежные страны.
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Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу

Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Гаджеты

Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов становятся популярнее

Кнопочные телефоны, уместившие множество функций современных смартфонов, стремительно становятся более популярными.
Обновлено в 03:42
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Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника

Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.
Обновлено в 04:51
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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