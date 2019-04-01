Футбол
Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКАSport.ru вчера в 16:28
Полузащитник Никола Влашич, находящийся в ЦСКА на правах аренды, хочет остаться в московском клубе. Об этом заявил агент футболиста Тончи Мартич. Права на хорватского хавбека принадлежат английскому "Эвертону".
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«Никола хочет остаться, ему нравится клуб и тренер». Агент рассказал о будущем Влашича в ЦСКА
Sportbox.RUвчера в 16:46
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