Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКАSport.ru вчера в 16:28

Полузащитник Никола Влашич, находящийся в ЦСКА на правах аренды, хочет остаться в московском клубе. Об этом заявил агент футболиста Тончи Мартич. Права на хорватского хавбека принадлежат английскому "Эвертону".

Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА

Политика В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.

Происшествия На главу Оймяконского района возбуждено уголовное дело На главу Оймяконского района Максима Захарова возбуждено уголовное дело, подтвердили ЯСИА в Управлении СК РФ по РС(Я). Детали будут сообщены позднее в официальном пресс-релизе.

Происшествия На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".

Кино В Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началась в понедельник в московском Доме кино.

Происшествия Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает прокуратура Свердловской области.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Общество Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.

Происшествия Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.

Политика Карлоса Гона исключили из совета директоров компании Nissan Акционеры компании Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение об исключении бывшего главы автоконцерна Карлоса Гона из совета директоров.

Интернет В «Яндекс.Маркете» появится сервис самостоятельной оплаты товаров «Яндекс.Маркет» намерен приобрести сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров в оффлайн-магазинах Scan to buy.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева не будет мириться с изменой мужа и подаст на развод 47-летняя Лера Кудрявцева не готова простить измену своему супругу и намерена сразу подать на развод, если это подтвердится.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

Футбол Массимо Каррера: «Расстроился, когда Федун сказал, что за Рошу заплатили вдвое больше, чем 8 млн» Ну и был сильно удивлен и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше, – сказал Каррера Sport24.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Армия и оружие США временно вывели солдат из Ливии Из-за обострения ситуации в Ливии командование сил США в Африке объявило о выводе американских военнослужащих из страны.

Общество Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

Гаджеты Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее Начиная со сборки 1809 (обновление от октября 2018-го, которое начинает широкомасштабно устанавливаться на компьютеры по всему миру только сейчас), система больше не будет настаивать на использовании функции "безопасное извлечение" перед отключением флешки или внешнего диска.

Авто В России растет доля рынка отечественных брендов Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам марта 2019 года в нашей стране было реализовано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных марок.

Общество За год почти 10 тысяч жителей Башкирии уехали жить за границу Более 9,5 тысяч жителей Башкирии в 2018 году отправились жить в зарубежные страны.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.

Гаджеты Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов становятся популярнее Кнопочные телефоны, уместившие множество функций современных смартфонов, стремительно становятся более популярными.