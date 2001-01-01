Футбол

Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКАRT на русском 01:57

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что арендованный у английского «Эвертона» полузащитник Никола Влашич может остаться в команде.
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Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКА

RT на русском01:57

Агент: в вопросе будущего Влашича возможно всё, Никола хочет остаться в ЦСКА

Чемпионатвчера в 14:56

«Никола хочет остаться, ему нравится клуб и тренер». Агент рассказал о будущем Влашича в ЦСКА

Матч ТВвчера в 16:46

«Никола хочет остаться, ему нравится клуб и тренер». Агент рассказал о будущем Влашича в ЦСКА

Sportbox.RUвчера в 16:46

Бабаев рассказал, может ли Влашич остаться в ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Роман Бабаев: «Надеюсь, переговоры с „Эвертоном“ по Влашичу завершатся для ЦСКА успешно»

Sports.ru02:02

Бабаев: «ЦСКА ведёт переговоры с „Эвертоном“ по Влашичу»

Sport.ruвчера в 17:14
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Армия и оружие

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Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
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На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Пожар начался на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, заявили в пресс-службе МЧС России.
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Политика

Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему паспорт

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт.
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Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

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Происшествия

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В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
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Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
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Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
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Политика

Эрдоган намерен обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии

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Армия и оружие

Нетаньяху заявил, что мог бы оккупировать Газу, "но что с ней делать?"

Нетаньяху от прямого ответа попытался уйти, отметив, что мог бы отдать приказ на взятие Газы, но «война – это не первая, а последняя опция в этой ситуации».
Обновлено в 02:50
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Кино

В Доме кино простятся с Алексеем Булдаковым

В понедельник, 3 апреля, в московском Доме кино состоится прощание с народным артистом РФ, исполнителем главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» Алексеем Булдаковым, который скончался в возрасте 68 лет.
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Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Здоровье

Назначен новый министр здравоохранения Мурманской области

Ранее министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, возглавлявший ведомство с 2013 года, с 1 апреля покинул региональное правительство по собственному желанию.
Обновлено в 02:47
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

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Армия и оружие

Российские военные обнаружили тоннель террористов в Сирии

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Звезда «Универа» Виталий Гогунский развелся с женой-моделью

Звезда популярного сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся со своей супругой. Их брак не просуществовал и двух лет.
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Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца

В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
Политика

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
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Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Политика

В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Политика

Путин заявил о важности сохранения свободного интернета

Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
Обновлено в 03:08
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове

Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко

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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
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Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
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Сезон открыт: клещи покусали 17 свердловчан

В Свердловской области к сегодняшнему дню от укусов клещей пострадали уже 17 человек. Из них 11 – это жители Екатеринбурга.
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Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру запретили выступать на льду под песни Майкла Джексона.
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Омич убил свою мать, потому что она ему надоела

Мужчина почти сразу сознался, что он причинил телесные повреждения своей матери. Он убил женщину из-за того, что она ему просто надоела.
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Армия и оружие

На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухте

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков 7 апреля похвастался в интервью украинскому блогеру Владимиру Бучко испытаниями нового ракетного комплекса «Нептун».
Обновлено вчера в 17:26
Экономика

Для банковских работников создадут реестр запрещенных фраз

До конца первого полугодия нынешнего года в России предполагается разработать четкие правила общения сотрудников банков с клиентами.
Обновлено в 03:22
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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