Футбол

Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к КруговомуSports.ru 15:20

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил интерес к защитнику «Уфы» Данилу Круговому.
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с чего всё началось

ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере Кругового

ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данилу Кругового. Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.
Спорт-Экспресс08:17

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ЦСКА подтвердил интерес к Круговому. На защитника «Уфы» также претендует «Зенит»

Sport24.ru14:38

Бабаев: Круговой входит в сферу интересов ЦСКА

Чемпионат14:45

Роман Бабаев: «Круговой входит в круг наших интересов. Подпишем, если найдем с „Уфой“ компромиссный вариант»

Спорт-Экспресс14:55

Гендиректор ЦСКА не исключил возможности перехода Кругового из «Уфы». Защитником также интересуется «Зенит»

Sportbox.RU15:21

Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к Круговому

Sports.ru15:20

Гендиректор ЦСКА не исключил возможности перехода Кругового из «Уфы». Защитником также интересуется «Зенит»

Матч ТВ15:21

ЦСКА стал фаворитом в борьбе за Кругового

Sport.ru09:29
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Происшествия

Полицию закидали бутылками с зажигательной смесью в Гонконге

Обновлено в 12:06
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Эксперты назвали отличия флагманов Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+

Обновлено в 10:20
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В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
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Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 16:24
Происшествия

Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве

Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.
Обновлено в 15:43
Культура

В Брянске прошел мультифандомный фестиваль «Греча-фест»

Вчера, 10 августа, в Брянске состоялся мультифандомный фестиваль «Греча-фест».
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Пакистан обвинил Индию в этнических чистках в Кашмире

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал нынешнюю политику Индии в Кашмире направленной против мусульман, цель ее — изменить этнический баланс в спорном регионе.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

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Армия и оружие

В Йемене сепаратисты захватили дворец президента

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Политика

Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер

Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР

Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 13:24
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил супругу Юлию Проскурякову с днем рождения

В социальной сети Instagram Игорь Николаев поздравил свою супругу Юлию Проскурякову с днем рождения.
Обновлено в 05:48
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

В исправительной колонии, где свои сроки отбывают бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы предоставить суду положительную характеристику на спортсменов при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 12:50
Общество

Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Футбол

«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матче

«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико».
Обновлено в 16:08
Наука

Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом

Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Снайперам ВСУ разрешили стрелять по мирным жителям и солдатам ДНР

По словам начальника пресс-службы народной милиции ДНР Даниила Безсонова, командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар, разрешив стрелять по мирным жителям и донецким солдатам.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол

Хусаинов: арбитр Мешков должен был удалить футболиста «Сочи» Калугина в игре с ЦСКА

Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был показать прямую красную карточку защитнику сочинцев Никите Калугину.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

Обновлено в 15:02
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Происшествия

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину

Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Кино

В США отменили премьеру триллера «Охота» из-за инцидентов со стрельбой

В США отменили премьеру триллера «Охота». Это связано с недавними инцидентами со стрельбой.
Обновлено в 05:31
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Космос

Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»

Обновлено в 12:57
Футбол

Кокорин объяснил свой смех в зале суда

Обновлено в 15:23
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