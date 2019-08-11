Футбол
Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к КруговомуSports.ru 15:20
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил интерес к защитнику «Уфы» Данилу Круговому.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данилу Кругового. Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.Спорт-Экспресс08:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:41, Вашингтон
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 16:24
Происшествия
Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве
Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.
Обновлено в 15:43
Культура
В Брянске прошел мультифандомный фестиваль «Греча-фест»
Вчера, 10 августа, в Брянске состоялся мультифандомный фестиваль «Греча-фест».
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Пакистан обвинил Индию в этнических чистках в Кашмире
Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал нынешнюю политику Индии в Кашмире направленной против мусульман, цель ее — изменить этнический баланс в спорном регионе.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили дворец президента
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер
Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР
Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.
Обновлено в 16:26
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил супругу Юлию Проскурякову с днем рождения
В социальной сети Instagram Игорь Николаев поздравил свою супругу Юлию Проскурякову с днем рождения.
Обновлено в 05:48
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
В исправительной колонии, где свои сроки отбывают бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы предоставить суду положительную характеристику на спортсменов при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 12:50
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Футбол
«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матче
«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико».
Обновлено в 16:08
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Снайперам ВСУ разрешили стрелять по мирным жителям и солдатам ДНР
По словам начальника пресс-службы народной милиции ДНР Даниила Безсонова, командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар, разрешив стрелять по мирным жителям и донецким солдатам.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол
Хусаинов: арбитр Мешков должен был удалить футболиста «Сочи» Калугина в игре с ЦСКА
Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был показать прямую красную карточку защитнику сочинцев Никите Калугину.
Обновлено в 14:20
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Кино
В США отменили премьеру триллера «Охота» из-за инцидентов со стрельбой
В США отменили премьеру триллера «Охота». Это связано с недавними инцидентами со стрельбой.
Обновлено в 05:31
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
Обновлено в 12:57
Футбол
Кокорин объяснил свой смех в зале суда
Обновлено в 15:23