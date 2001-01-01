Футбол
Бабаев: огромное желание Влашича позволило оставить его в ЦСКАЧемпионат 07:12
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отметил, что «армейцам» оказалось непросто выкупить трансфер хавбека Николы Влашича у «Эвертона». Напомним, с игроком был подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24.
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