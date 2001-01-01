Футбол
Бабаев: огромное желание Влашича позволило оставить его в ЦСКАЧемпионат 07:12
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отметил, что «армейцам» оказалось непросто выкупить трансфер хавбека Николы Влашича у «Эвертона». Напомним, с игроком был подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:56, Вашингтон
Армия и оружие
Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»
Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Общество
Павел Глоба назвал топ-5 самых раздражающих знаков зодиака
Астролог Павел Глоба составил рейтинг пяти самых неуживчивых и раздражающих знаков Зодиака.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 16:24
Футбол
Месси могут отстранить от футбола на два года
Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Обновлено в 14:35
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло возле берегов Индонезии, возможно цунами.
Обновлено в 11:52
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Происшествия
Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера
Обновлено в 09:27
Энергетика
Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра
Эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара предлагают альтернативную текущим планам конфигурацию налогового маневра в нефтяной отрасли, позволяющую более эффективно сдерживать рост цен на нефтепродукты на розничном рынке.
Обновлено в 17:01
Культура
Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:06
Происшествия
Драка с применением кислоты произошла у паба в британском Лестере
Как сообщает RT со ссылкой на Express, группа злоумышленник устроила драку около одного из местных пабов, применив, предположительно, кислоту.
Обновлено в 14:38
Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за сына Хаджи
Обновлено в 15:30
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Врачи предупредили о вреде супа для здоровья
Ряд СМИ, ссылаясь на слова врачей, сообщает, что чрезмерное употребление супов может привести к раку пищевода.
Обновлено в 04:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Футбол
Малафеев открыл бутылку ударом ногой
Участники челленджа предпринимают попытки открыть бутылку ударом ногой. Видео можно посмотреть на странице Вячеслава Малафеева в «Твиттере».
Обновлено в 09:58
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Среди толпы десятки голосов начинают освистывать Порошенко и кричать «позор». Тот вынужден ретироваться и ускорить шаг.
Обновлено в 15:42
Экономика
Медведев проведет совещание по развитию туризма
Премьер-министр России Дмитрий Медведев соберет в понедельник совещание, чтобы обсудить разработку Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года.
Обновлено в 17:01
Культура
Немецкий продюсер Артур Браунер умер на 101 году жизни
Один из самых известных продюсеров Германии Артур Браунер умер в возрасте 100 лет. Мужчина скончался в Берлине, передаёт Associated Press.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Петербурге
Легковой автомобиль Mercedes и машина скорой помощи марки Ford Transit столкнулись в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой в центре Санкт-Петербурга, в результате пострадали двое медиков, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 17:30