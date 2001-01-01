Футбол

Бабаев: «Вопрос с выкупом Бекао решён на 99 процентов»
Soccer.ru
вчера в 17:56

Вопрос с выкупом прав на Бекао решён на 99 процентов.
Soccer.ruвчера в 17:56

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ЦСКА близок к выкупу Бекао у «Байи»

Нева Спорт00:13

Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

Бомбардир.ру02:00

ЦСКА выкупит Бекао у «Байи»

Вести.Ruвчера в 22:16

ЦСКА близок к выкупу защитника Бекао

Матч ТВвчера в 20:51

Роман Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

Спорт-Экспрессвчера в 20:00

ЦСКА близок к выкупу защитника Бекао

Sportbox.RUвчера в 20:51

Бабаев: «Вопрос с выкупом Бекао решён на 99 процентов»

Soccer.ruвчера в 17:56
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном»

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка. Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые

Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.
Обновлено в 02:12
Футбол

Гендиректор ЦСКА: для Еременко дорога обратно закрыта

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что возвращение полузащитника Романа Еременко в команду практически исключено.
Обновлено в 00:56
Футбол

Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

Обновлено в 01:10
Футбол

«Зенит» намерен вернуть Скопинцева

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" желает приобрести 21-летнего защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева, утверждает Sport24.
Обновлено в 01:34
Футбол

Дортмундская «Боруссия» переиграла гладбахскую

В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол

Полузащитник «Наполи» может перейти в «ПСЖ»

Французкий «Пари Сен-Жермен» заинтересован в трансфере полузащитника «Наполи» Аллана.
Обновлено в 01:17
Футбол

Павар согласился перейти в «Баварию»

Обновлено в 01:24
Футбол

Пюэль может покинуть «Лестер» в ближайшее время

После 17 матчей чемпионата Англии «Лестер» идет на 12-м месте, набрав 22 очка.
Обновлено в 01:54
Футбол

«Рубин» может начать следующий сезон на стадионе «Центральный»

Казанский "Рубин" в начале сезона-2019/20 может на некоторое время переехать с "Казань-арены" на стадион "Центральный".
Обновлено в 01:55
Футбол

«Хетафе» сыграл вничью с «Жироной»

Испанский футбольный клуб «Хетафе» разошелся миров с командой «Жирона» в матче 17-го тура испанского чемпионата по футболу, сообщает 22 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:21
Футбол

«Интер» может подписать Рэмси зимой

Согласно сообщению издания, руководство «Интера» провело встречу с представителями Рэмси в минувшую среду.
Обновлено в 01:30
Футбол

Боккетти не покинет «Спартак» зимой

Андреа Д’Амико, официальный представитель защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал слухи о том, что футболист может зимой покинуть столичный клуб.
Обновлено вчера в 09:13
Футбол

Сарри: «Сульшер был отличным игроком, но какой он тренер, я не знаю»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал назначение Уле Гуннара Сульшера на пост и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.
Обновлено вчера в 15:03
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