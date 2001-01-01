Футбол
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 00:49, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил победную серию в АПЛ
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
ЦСКА не имеет предложений по трансферу Чалова
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что на данный момент клуб не имеет предложений по нападающему Федору Чалову.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» интересуются Ингасоном
Защитник сборной Исландии и «Ростова» Сверрир Ингасон привлёк внимание «Краснодара» и «Зенита», сообщают «Невские новости».
Обновлено в 00:01
Футбол
«Хетафе» сыграл вничью с «Жироной»
Испанский футбольный клуб «Хетафе» разошелся миров с командой «Жирона» в матче 17-го тура испанского чемпионата по футболу, сообщает 22 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:21
Футбол
Сарри: «Сульшер был отличным игроком, но какой он тренер, я не знаю»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал назначение Уле Гуннара Сульшера на пост и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре
Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой
Футболист «Спартака» Денис Глушаков стал героем программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и прокомментировал аудиозаписи с угрозами, которые обнародовала его жена Дарья.
Обновлено вчера в 08:02
Футбол
«Ювентус» продлил соглашение с «adidas»
Новый контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. За этот период итальянский чемпион получит от спонсора 408 миллионов евро.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Футболист простился с клубом через час после подписания контракта
Защитник Джеймс Коллинз пополнил команду английского футбольного клуба «Астон Вилла», а уже через час пожалел о своем решении и разорвал контракт на сумму 55 тысяч евро.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»
Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол
Рамос: «В финале клубного чемпионата мира хотели видеть „Ривер Плейт“»
Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился ожиданиями от финального матча клубного чемпионата мира с "Аль-Аином".
Обновлено вчера в 18:41
Футбол
Вальверде: «Мурильо поможет нам в краткосрочной перспективе»
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
Sport24: Скопинцев летом продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года
Как сообщает Sport24, полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев продлил контракт с клубом.
Обновлено вчера в 08:18
Футбол
Альфонс Ареола: «Буффон всегда был моим кумиром»
Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола заявил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон всегда был для него кумиром.
Обновлено вчера в 14:32