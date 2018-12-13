Футбол
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферной политике армейцев.
Sport24.ruвчера в 17:18
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Футбол
Реал — ЦСКА 0:3
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА
ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.
Обновлено вчера в 17:17
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Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустил 6-8 недель после операции
Как сообщает официальный сайт испанского клуба, процедура будет проведена в пятницу, после чего срок восстановления игрока сборной Португалии составит 6-8 недель.
Обновлено в 02:03
Футбол
УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов
Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень" (1:2).
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Футбол
«Шахтер» упустил победу над «Лионом» и вылетел из Лиги чемпионов
Поединок заключительного тура группового этапа состоялся в Киеве и завершился результативной мировой со счетом 1:1. «Шахтер» вышел вперед на 22-й минуте матча благодаря точному удару Жуниора Мораеса.
Обновлено в 02:51
Футбол
«Зенит» встретится со «Славией» в матче Лиги Европы
Спортсмены встретятся со «Славией» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч примет стадион «Эден Арена».
Обновлено вчера в 22:22
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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено вчера в 12:44
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PIttsburgh Knights получила инвестиции от клуба «Питтсбург Стилерз»
Киберспортивная организация PIttsburgh Knights получила инвестиции от клуба NFL «Питтсбург Стилерз».
Обновлено в 02:24
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УНИКС обыграл «Уникаху» и продлил победную серию до 9 матчей
Обновлено вчера в 12:55
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«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:23
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Гвардиола очень высоко оценил игру Фодена в матче с «Хоффенхаймом»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Хоффенхаймом" (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил 18-летнего полузащитника своей команды Фила Фодена.
Обновлено вчера в 23:36
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Лига Европы. Leon назвала фаворита матча Лацио – Айнтрахт
Матч 6 тура групповой стадии Лиги Европы Лацио – Айнтрахт состоится в четверг 13 декабря в 20:55 (МСК) на стадионе Олимпико.
Обновлено вчера в 22:37