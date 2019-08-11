Футбол

Бабаев: Круговой входит в сферу интересов ЦСКАЧемпионат 14:45

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию об интересе «армейцев» к защитнику «Уфе» Даниле Круговому.
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ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере Кругового

ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данилу Кругового. Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.
Спорт-Экспресс08:17

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Бабаев: Круговой входит в сферу интересов ЦСКА

Чемпионат14:45

Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к Круговому

Sports.ru15:20

Гендиректор ЦСКА не исключил возможности перехода Кругового из «Уфы». Защитником также интересуется «Зенит»

Sportbox.RU15:21

Гендиректор ЦСКА не исключил возможности перехода Кругового из «Уфы». Защитником также интересуется «Зенит»

Матч ТВ15:21

ЦСКА подтвердил интерес к Круговому

Газета.Ru15:11

Роман Бабаев: «Круговой входит в круг наших интересов. Подпишем, если найдем с „Уфой“ компромиссный вариант»

Спорт-Экспресс14:55

ЦСКА стал фаворитом в борьбе за Кругового

Sport.ru09:29
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