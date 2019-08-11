Футбол
Бабаев: Круговой входит в сферу интересов ЦСКАЧемпионат 14:45
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию об интересе «армейцев» к защитнику «Уфе» Даниле Круговому.
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ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данилу Кругового. Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.Спорт-Экспресс08:17
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