Футбол

Бабаев: Круговой входит в сферу интересов ЦСКАЧемпионат 14:45

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию об интересе «армейцев» к защитнику «Уфе» Даниле Круговому.
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с чего всё началось

ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере Кругового

ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данилу Кругового. Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.
Спорт-Экспресс08:17

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ЦСКА подтвердил интерес к Круговому

Газета.Ru15:11

Гендиректор ЦСКА не исключил возможности перехода Кругового из «Уфы». Защитником также интересуется «Зенит»

Матч ТВ15:21

Гендиректор ЦСКА не исключил возможности перехода Кругового из «Уфы». Защитником также интересуется «Зенит»

Sportbox.RU15:21

Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к Круговому

Sports.ru15:20

Бабаев: Круговой входит в сферу интересов ЦСКА

Чемпионат14:45

Роман Бабаев: «Круговой входит в круг наших интересов. Подпишем, если найдем с „Уфой“ компромиссный вариант»

Спорт-Экспресс14:55

ЦСКА стал фаворитом в борьбе за Кругового

Sport.ru09:29
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Происшествия

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Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
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Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН

На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
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Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
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Кино

Премьеру триллера «Охота» в США отменили из-за инцидентов со стрельбой

Вначале была приостановлена лишь маркетинговая кампания фильма под названием «Охота». Поразмыслив, студия решила и вовсе отменить премьеру.
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Общество

Мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для здоровья

В Россельхознадзоре проинформировали, что массовую гибель пчел вызвало бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей.
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На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
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Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Футбол

Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»

Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено в 17:43
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 17:56
Общество

Умерла литературный критик Елена Макеенко

Обновлено в 20:40
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Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио

Обновлено в 14:38
Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
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Обновлено в 19:37
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Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима

Обновлено в 02:30
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено в 17:57
Авто

Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России

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Здоровье

Веганство доводит детей до проблем с психикой

Психолог Ольга Латынцева, в свою очередь, заявила, что веганство в детском возрасте катастрофически сказывается на психике ребёнка из-за того, что в социуме он чувствует себя изгоем.
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Спасатели эвакуировали 11 туристов, застрявших на пляже в Приморье

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Футбол

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В гостевой игре «Краснодара» с «Порту» российский клуб поддержат порядка 50 болельщиков.
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Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
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Пятеро детей погибли в результате пожара в США

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В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 19 человек

В Китае из-за супертайфуна "Лекима" погибли 19 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Теннис

Рублев обыграл Кукушкина и вышел в основную сетку турнира в Цинциннати

Ранее Рублев не смог пробиться в основную сетку турнира в Монреале (Канада), а перед этим дошел до финала соревнований в Гамбурге (Германия).
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Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам

Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
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Теннис

Серена Уильямс объяснила, почему снялась с финала турнира в Торонто

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Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР

Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
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