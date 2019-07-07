Футбол
Бабаев: «ЦСКА пока не намерен никуда отдавать Чалова»Бомбардир.ру 08:36
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что нападающий Федор Чалов и защитник Марио Фернандес останутся в команде этим летом. Ранее сообщалось об интересе к футболистам со стороны европейских клубов.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
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Происшествия
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Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
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Здоровье
На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
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Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Энергетика
Новак подсчитал выгоду России от нового соглашения ОПЕК+
Как напоминает РИА Новости, соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти для стабилизации стоимости сырья на рынке.
Обновлено в 13:18
Происшествия
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Происшествия
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Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
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Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
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Нападающие «Колорадо» Энтони-Джон Грир и «Коламбуса» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене.
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Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
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Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Политика
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Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Хамес хочет перейти в «Атлетико»
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Происшествия
Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину
Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
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