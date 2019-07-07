Футбол

Бабаев: «ЦСКА пока не намерен никуда отдавать Чалова»Бомбардир.ру 08:36

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что нападающий Федор Чалов и защитник Марио Фернандес останутся в команде этим летом. Ранее сообщалось об интересе к футболистам со стороны европейских клубов.
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Роман Бабаев: «ЦСКА не намерен никуда отдавать Чалова, время не пришло»

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
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