Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что нападающий Федор Чалов и защитник Марио Фернандес останутся в команде этим летом. Ранее сообщалось об интересе к футболистам со стороны европейских клубов.

Бабаев: «ЦСКА пока не намерен никуда отдавать Чалова»

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