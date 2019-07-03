Авто

Новый кроссовер BMW X6 представлен официальноНародные новости 01:06

Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории. Новая платформа CLAR принесла BMW X6 сразу три мощных силовых установки.
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Представлен обновлённый Peugeot 2008

UsedCars.ruвчера в 12:12

Напитки покрепче. BMW 330i против Mercedes-Benz C300

AutoNews05:33

История развития BMW M5

Car.ru03:30

Новый BMW X6 дебютировал со светящимися «ноздрями»

Авторевю00:15

Кроссовер BMW X6 третьего поколения представили официально

Picsnews.net05:39

Maserati Levante резвится в грязи. И это красиво!

Журнал Авто.рувчера в 14:00

Облик нового BMX X6 рассекретили в Сети

Autorating.ruвчера в 05:22
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
Политика

Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Политика

Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате

Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
Обновлено в 05:50
Общество

Мэр Екатеринбурга выделил деньги на проект второй ветки метро

Глава города Александр Высокинский заложил в городской бюджет деньги на проектирование второй ветки метро.В постановление говорится о том, что в 2019 году на финансирование проектов по развитию метрополитена в Екатеринбурге будет выделено 250 миллионов рублей.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Лавров рассказал о контактах военных РФ и США по Сирии

Военные России и США поддерживают контакты по Сирии, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец

По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой

Известный отечественный косметолог Марта Орлова рассказала, почему Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежей и подтянутой.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Политика

Протестующие на Майдане потребовали «не пускать сепаратистов в Раду»

На площадь вышли также несколько депутатов Рады, в дискуссию с которым вступили протестующие.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти

Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова

Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Здоровье

Названы простые способы перейти на здоровое питание

Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Здоровье

Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России

В Минздраве прокомментировали публикации в СМИ о росте заболеваемости ВИЧ в России и заявили, что цифры не говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:05
Политика

Россия уступила Украине в рейтинге паспортов мира

Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери

Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Политика

Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Общество

Собянин осмотрел ход строительства спорткомплекса в районе Северный

Как продвигается строительство, сегодня посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 05:52
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика

Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн

Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Кино

Нового «Короля льва» раскритиковали за обилие темнокожих актеров

Обновлено в 06:44
Футбол

Лионель Месси не дошел до финала Кубка Америки со сборной Аргентины

Обновлено в 03:12
Происшествия

В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь

В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Криминалист допустил, что похитившая 23 млн рублей кассирша убита

Обновлено в 06:33
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество

Сбербанк предоставит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»

Обновлено в 04:54
Футбол

Федор Кудряшов тренируется с «Торпедо»

Сегодня защитник Федор Кудряшов провел первую тренировку с московским "Торпедо".
Обновлено в 06:32
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
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