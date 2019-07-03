Авто
Новый кроссовер BMW X6 представлен официальноНародные новости 01:06
Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории. Новая платформа CLAR принесла BMW X6 сразу три мощных силовых установки.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
Политика
Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября
Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
ЖКХ
ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян
"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Политика
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
Обновлено в 05:50
Общество
Мэр Екатеринбурга выделил деньги на проект второй ветки метро
Глава города Александр Высокинский заложил в городской бюджет деньги на проектирование второй ветки метро.В постановление говорится о том, что в 2019 году на финансирование проектов по развитию метрополитена в Екатеринбурге будет выделено 250 миллионов рублей.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Лавров рассказал о контактах военных РФ и США по Сирии
Военные России и США поддерживают контакты по Сирии, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой
Известный отечественный косметолог Марта Орлова рассказала, почему Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежей и подтянутой.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Протестующие на Майдане потребовали «не пускать сепаратистов в Раду»
На площадь вышли также несколько депутатов Рады, в дискуссию с которым вступили протестующие.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова
Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Здоровье
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Здоровье
Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России
В Минздраве прокомментировали публикации в СМИ о росте заболеваемости ВИЧ в России и заявили, что цифры не говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:05
Политика
Россия уступила Украине в рейтинге паспортов мира
Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери
Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Политика
Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Общество
Собянин осмотрел ход строительства спорткомплекса в районе Северный
Как продвигается строительство, сегодня посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 05:52
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика
Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн
Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Кино
Нового «Короля льва» раскритиковали за обилие темнокожих актеров
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол
Федор Кудряшов тренируется с «Торпедо»
Сегодня защитник Федор Кудряшов провел первую тренировку с московским "Торпедо".
Обновлено в 06:32
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53