Экономика

BMW потеряла 75% прибыли из-за расследования о сговореВедомости 05:53

Чистая прибыль немецкого автопроизводителя BMW в I квартале сократилась на 74,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 588 млн евро, следует из отчетности компании. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась с 3,44 евро до 0,85 евро.
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Чистая прибыль BMW упала в четыре раза

Ньюс-НН06:12

BMW потеряла 75% прибыли из-за расследования о сговоре

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Rambler News Service04:38

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Квартальная прибыль BMW упала в 4 раза

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