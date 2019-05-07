Экономика
BMW потеряла 75% прибыли из-за расследования о сговореВедомости 05:53
Чистая прибыль немецкого автопроизводителя BMW в I квартале сократилась на 74,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 588 млн евро, следует из отчетности компании. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась с 3,44 евро до 0,85 евро.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
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Гаджеты
Платформа iOS 13 получит темную тему и функцию родительского контроля
Следующая версия мобильной платформы iOS 13 получит темную тему, новый спящий режим и функцию родительского контроля.
Обновлено вчера в 15:37
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
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Происшествия
Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке
Особый порядок предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, таким образом, процесс может занять не более дня вместе с вынесением приговора.
Обновлено в 05:00
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Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей
Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Общество
Первый канал спросили о голосовавших за дочь Алсу регионах РФ
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Здоровье
Жертвами укусов клещей стали почти 900 жителей Дона
Обновлено в 03:40
Общество
В России упростят правила признания людей инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Общество
В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян
Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
Технология увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO) и «снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», указывал один из собеседников РБК.
Обновлено в 01:00
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
Дилеры УАЗа начали принимать заказы на особую экспедиционную версию внедорожника «Хантер».
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Россия построит атомный авианосец
Работы по созданию первого в России атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Футбол
Гвардиола: «СМИ хотят чемпионства „Ливерпуля“»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что британские СМИ поддерживают "Ливерпуль" в чемпионской гонке.
Обновлено в 05:42
Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
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Татьяна Васильева намерена эксгумировать тело Ирины Цывиной
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
Маркос Льоренте может перейти в «Атлетико»
Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте может продолжить карьеру в «Атлетико».
Обновлено вчера в 14:57
Баскетбол
«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»
Обновлено в 00:10
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Футбол
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Обновлено вчера в 15:43