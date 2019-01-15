Авто

BMW назвала цены на обновленный седан седьмой серииРИА Новости 09:16

Российское представительство BMW опубликовало цены на обновленную модель BMW седьмой серии. Стоимость седана, продажи которого начнутся в апреле 2019 года, составит от 5,48 до 10,91 миллиона рублей в зависимости от комплектации.
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BMW официально представил обновленный седан 7-Series 2020

CarsWeek.ru06:23

Новый BMW 7 Серии: от 5,5 до 11 млн рублей

Автостат10:00

Седан BMW седьмой серии преобразился не только снаружи

Драйв07:50

BMW назвал цены обновленного седана 7-й серии для России

SpeedMe06:35

Обновленная «семерка» BMW пошла по следам моделей X5/X7

Авторевю13:39

BMW назвала российские цены на обновленный седан BMW 7-Series

Автоновости дня06:12

BMW представила обновленный седан 7-Series

AutoNews05:48
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Политика

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено в 12:07
Общество

YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями

Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено в 10:20
Авто

BMW назвала цены на обновленный седан седьмой серии

Российское представительство BMW опубликовало цены на обновленную модель BMW седьмой серии.
Обновлено в 09:16
Авто

Skoda анонсировала новый кроссовер

Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.
Обновлено в 04:35
Музыка

Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России

Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
Обновлено в 14:05
Общество

Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей

Обновлено в 07:08
Происшествия

Самолет «Победы» задел крылом трап в аэропорту Калининграда

Самолет авиакомпании "Победа", прибывший в среду в Калининград из Москвы, задел крылом трап при заруливании на стоянку.
Обновлено в 07:50
Гаджеты

Apple запускает чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max

Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме

В результате взрыва в девятиэтажном жилом корпусе в Тбилиси погибли три человека, сообщил в среду вечером журналистам глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.
Обновлено в 13:57
Кино

Оригинальный фильм «Охотники за привидениями» получит продолжение

Обновлено в 03:08
Происшествия

Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео

Обнародована запись с видеорегистратора, на которой виден момент взрыва на заводе "Полипласт" в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»

Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Общество

На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров

В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.
Обновлено в 09:53
Политика

США планируют начать выход из ДРСМД 2 февраля

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля.
Обновлено в 11:31
Общество

Минтранс предложит выделить 5,2 млрд руб. на полеты на Дальний Восток

Министерство транспорта России подготовило предложение о выделении дополнительных 5,2 млрд руб. субсидий на полеты на Дальний Восток и обратно.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео

В одной из школ Тольятти произошел конфликт между ученицей 5-го класса и завучем учебного заведения.
Обновлено в 13:05
Общество

Google переименовал детские сады Москвы в крематории

Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек

Обновлено в 12:07
Происшествия

Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

Обновлено в 07:34
Общество

ФСИН хочет запретить ОНК снимать заключённых на видео

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предлагает запретить членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) снимать заключённых в СИЗО и колониях на свои видеокамеры.
Обновлено в 12:35
Гаджеты

Samsung предлагает россиянам первый в стране trade-in часов

Южнокорейская компания Samsung запустила в России первый trade-in часов.
Обновлено в 13:44
ЖКХ

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Космос

NASA опубликовало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule

Из полученных от космического зонда «New Horizons» фотографий, работникам NASA удалось сложить анимационное видео его приближения к объекту Ultima Thule.
Обновлено в 02:29
Гаджеты

Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Спорт

ОКР просит отстранить главу Федерации бобслея России Зубкова

Олимпийский комитет России (ОКР) попросил Федерацию бобслея России прекратить полномочия Александра Зубкова, который является главой спортивной организации.
Обновлено в 13:32
Общество

Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение

Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Гаджеты

Xiaomi разработала новый сканер отпечатков пальцев на смартфоне

Обновлено в 11:22
Культура

В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров

Обновлено в 10:38
Политика

Правительство Мэй пережило голосование по вотуму недоверия

Как ранее писал РБК, вынесение вотума недоверия не означает, что Тереза Мэй обязательно потеряет пост главы правительства — она сможет предложить нижней палате новый состав кабинета министров во главе с собой.
Обновлено в 14:22
Авто

Бюджетная копия Toyota Rush поступила к дилерам

Daihatsu и Toyota начали продажи бюджетной копии модели Toyota Rush, которая будет выпускаться под маркой.
Обновлено в 11:00
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