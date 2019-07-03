Авто

BMW официально презентовала новый BMW X6Автоновости дня вчера в 20:50

Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения. Сменив платформу, автомобиль получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории. Новая для «Икс-шестого», но уже знакомая нам по другим моделям BMW платформа CLAR принесла ему сразу две мощных силовых установки.
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Появились фотографии BMW X6 третьего поколения

Car.ru07:05

Новый BMW X6 получил светящуюся решетку радиатора

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Maserati Levante резвится в грязи. И это красиво!

Журнал Авто.рувчера в 14:00

Официально представлен новый BMW X6

За рулем Кубаньвчера в 23:53

Новый BMW X6 дебютировал со светящимися «ноздрями»

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Представлен обновлённый Peugeot 2008

UsedCars.ruвчера в 12:12

Кроссовер BMW X6 третьего поколения представили официально

Picsnews.net05:39
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
Общество

Минсельхоз намерен получить контроль за сбором ягод и грибов

Речь идет о регулировании деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Минобороны опубликовало информацию о погибших моряках

Министерство обороны на своей главной странице разместило информацию о четырнадцати погибших в ходе пожара на военной подводной лодке в Баренцевом море подводниках.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Появились данные о еще одном погибшем моряке

По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.
Обновлено в 08:05
Происшествия

На острове Стромболи проснулся вулкан

Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.
Обновлено в 13:58
Авто

АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства

Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Эфиопская община Израиля устроила протесты по всей стране

Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено вчера в 09:34
Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина с папой римским

Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД

На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Здоровье

Ученые назвали пищевые привычки, которые сокращают жизнь

Обновлено в 00:37
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Обновлено в 06:55
Экономика

Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя

По мнению экспертов Moody's, суммы, фигурирующие в материалах уголовного дела (Петров и другие фигуранты обвиняются в выводе из компании 4 млрд руб.), являются существенными, но не критичными для «Рольфа», в случае если автодилеру придется их возместить: ожидаемый операционный денежный поток «Рольфа» в течение ближайшего года ожидается на уровне 6,9 млрд руб.
Обновлено в 12:26
Футбол

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:13
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Обновлено в 14:33
Кино

По «Гарри Поттеру» снимут сериал

По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Здоровье

Названа основная причина смертности женщин в России

Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.
Обновлено в 09:47
Здоровье

В России увеличилось количество регионов с эпидемией ВИЧ

За последние три года число регионов с беременными женщинами с ВИЧ увеличилось на 4%. В прошлом году регионом с самым большим количеством зараженных ВИЧ стала Иркутская область – 1 814 человек на 100 тысяч жителей.
Обновлено в 02:57
Экология

В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД

Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей

Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Политика

Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции

Обновлено в 02:05
Политика

Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн

Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол

Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках

Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
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