Авто
BMW официально презентовала новый BMW X6Автоновости дня вчера в 20:50
Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения. Сменив платформу, автомобиль получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории. Новая для «Икс-шестого», но уже знакомая нам по другим моделям BMW платформа CLAR принесла ему сразу две мощных силовых установки.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
Общество
Минсельхоз намерен получить контроль за сбором ягод и грибов
Речь идет о регулировании деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Минобороны опубликовало информацию о погибших моряках
Министерство обороны на своей главной странице разместило информацию о четырнадцати погибших в ходе пожара на военной подводной лодке в Баренцевом море подводниках.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Появились данные о еще одном погибшем моряке
По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.
Обновлено в 08:05
Происшествия
На острове Стромболи проснулся вулкан
Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.
Обновлено в 13:58
Авто
АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено вчера в 09:34
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина с папой римским
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Здоровье
Ученые назвали пищевые привычки, которые сокращают жизнь
Обновлено в 00:37
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Экономика
Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя
По мнению экспертов Moody's, суммы, фигурирующие в материалах уголовного дела (Петров и другие фигуранты обвиняются в выводе из компании 4 млрд руб.), являются существенными, но не критичными для «Рольфа», в случае если автодилеру придется их возместить: ожидаемый операционный денежный поток «Рольфа» в течение ближайшего года ожидается на уровне 6,9 млрд руб.
Обновлено в 12:26
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Здоровье
Названа основная причина смертности женщин в России
Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.
Обновлено в 09:47
Здоровье
В России увеличилось количество регионов с эпидемией ВИЧ
За последние три года число регионов с беременными женщинами с ВИЧ увеличилось на 4%. В прошлом году регионом с самым большим количеством зараженных ВИЧ стала Иркутская область – 1 814 человек на 100 тысяч жителей.
Обновлено в 02:57
Экология
В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД
Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции
Обновлено в 02:05
Политика
Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн
Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44