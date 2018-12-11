Футбол
Петербургский "Зенит" проиграл испанской "Валенсии" в матче девятого тура группового этапа Еврокубка, сообщает ТАСС. Матч стал гостевым для "Зенита" и завершился со счетом 89:97. Это поражение стало пятым для российского клуба.
Газета.Ruвчера в 23:31
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