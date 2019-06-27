Футбол

БК «Зенит» получил wild card для участия в ЕвролигеMetaratings 14:48

Питерский «Зенит» стал участником Евролиги от России. Как сообщается, решение о включении «Зенита» в состав участников Евролиги было утверждено на заседании исполнительного совета акционеров турнира. Об этом информирует пресс-служба Евролиги.
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Евролига официально подтвердила участие «Зенита» в турнире

Чемпионат14:23

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

Советский спорт14:49

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

Матч ТВ14:30

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге

Спорт-Экспресс14:25

«Зенит» получил «уайлд-кард» на участие в Евролиге

Sport24.ru14:18

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20

РИА Новости14:13

«Зенит» официально получил wild card на участие в Евролиге-2019/20

Sports.ru14:08
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:35, Вашингтон
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