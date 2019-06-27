Футбол
БК «Зенит» получил wild card для участия в ЕвролигеMetaratings 14:48
Питерский «Зенит» стал участником Евролиги от России. Как сообщается, решение о включении «Зенита» в состав участников Евролиги было утверждено на заседании исполнительного совета акционеров турнира. Об этом информирует пресс-служба Евролиги.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:35, Вашингтон
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Футбол
ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»
Обновлено в 14:29
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Общество
В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади
Обновлено в 16:01
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Политика
Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим
Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.
Обновлено в 16:45
Футбол
Денис Черышев перейдёт в «Валенсию»
Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева за пять миллионов евро.
Обновлено в 15:35
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 25 июня в 08:36
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Прокуратура запросила более 14 лет колонии для обвиняемого по делу «кубанских каннибалов»
Во время прений в Прикубанском районном суде Краснодара прокуратура запросила 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима для обвиняемого по делу «кубанских канибалов» Дмитрия Бакшеева, рассказала «Медиазоне» юрист Юлия Федотова.
Обновлено в 12:40
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку
Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 17:10
Политика
В туалетах британского парламента нашли следы кокаина
Больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.
Обновлено в 04:54
Футбол
Заболотный может сменить «Зенит» на «Сочи»
«Зенит» планирует расстаться с форвардом Антоном Заболотным.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Политика
США ввели санкции против двух граждан Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:11
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Политика
Началось: К офису Зеленского принесли гроб
К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».
Обновлено в 13:41
Футбол
«Атлетико» претендует на Хамеса
Хавбек "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в другом мадридском клубе - "Атлетико".
Обновлено в 04:34
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Общество
Умер известный историк Андрей Сахаров
Обновлено в 12:40
Религия
Константинополь отказался признавать черногорских раскольников
Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.
Обновлено в 13:56
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55