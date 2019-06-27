Питерский «Зенит» стал участником Евролиги от России. Как сообщается, решение о включении «Зенита» в состав участников Евролиги было утверждено на заседании исполнительного совета акционеров турнира. Об этом информирует пресс-служба Евролиги.

БК «Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

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