Футбол
«Зенит» объявил об отставке главного тренера
«Зенит» объявил об отставке главного тренераРоссийская газета07:56
Главный тренер баскетбольного "Зенита" Василий Карасев покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. "Зенит" благодарит Василия Карасева за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности, - сказано в сообщении.
Российская газета07:56
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Футбол
Серия А. «Лацио» обыграл «Кальяри»
«Лацио» дома нанес поражение «Кальяри» в матче 17-го тура Серии А. Голами у римлян отметились полузащитник Сергей Милинкович-Савич, защитник Франческо Ачерби и хавбек Сенад Лулич.
Обновлено в 08:23
Футбол
Арсенал — Бернли 2:0 (2-й тайм)
Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Бернли" на матч 18-го тура АПЛ.
Обновлено в 06:33
Футбол
Бывший тренер ФК «Зенит» может перебраться в Саудовскую Аравию
Экс-главный наставник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» француз Андре Виллаш-Боаш получил от саудовского клуба «Аль-Наср» выгодное предложение о сотрудничестве, сообщает 22 декабря A Bola.
Обновлено в 08:02
Футбол
Защитником «Ростова» Ингассоном интересуются «Краснодар» и «Зенит»
Исландским защитником футбольного клуба «Ростов» Сверриром Ингассоном интересуются команды «Зенит» и «Краснодар», сообщают 22 декабря «Невские новости».
Обновлено в 02:08
Футбол
СМИ рассказали об уходе шестерых игроков из «Спартака»
21 декабря спортивный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы итальянского защитника Сальваторе Бокетти, заявил, что уход футболиста из «Спартака» исключен.
Обновлено в 07:17
Футбол
Суд над Роналду из-за неуплаты налогов состоится в январе
Обновлено в 08:23
Футбол
«Ливерпуль» встретит Рождество лидером чемпионата Англии
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
Дортмундская «Боруссия» переиграла гладбахскую
В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол
Роман Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" сообщил, что защитник Родригу Бекао в ближайшее время станет игроком красно-синих на постоянной основе.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Погибшему 18-летнему игроку «Локомотива» посвятили тату
Футболист воронежского «Факела» Александр Ломакин сделал татуировку на ноге в память о погибшем брате Алексее, выступавшем за московский «Локомотив».
Обновлено в 08:23
Футбол
«ПСЖ» намерен предложить € 50 млн за полузащитника «Наполи» Аллана
Отмечается, что парижане видят в Аллане замену Адриену Рабьо, который собирается покинуть «ПСЖ», и намерены предложить € 50 млн.
Обновлено в 05:44
Футбол
Ди Франческо: «Роналду может самостоятельно решить исход встречи»
Криштиану может самостоятельно решить исход встречи.
Обновлено в 01:41
Футбол
Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти»
Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
Футбол
Павар согласился перейти в «Баварию»
Обновлено в 01:24
Футбол
Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Боварии»
Обновлено в 08:23