Василий Карасев Баскетболист

Советский и российский баскетболист, тренер. Рост 194 см. Заслуженный мастер спорта России. С 2 августа 2013 года главный тренер мужской сборной России по баскетболу. Под его руководством на групповом этапе чемпионата Европы команда заняла последнее место, последовательно проиграв 4 матча из 5: сборным Италии, Греции, Швеции, Финляндии, и выиграв лишь последний против сборной Турции, а также пропустила 400 очков - наибольшее число среди всех 24 участников предварительного этапа. Занятое сборной по итогам турнира место стало худшим её результатом на евробаскетах. C 29 ноября 2013 года тренером мужской сборной России по баскетболу стал Евгений Пашутин.