Футбол

БК «Париматч»: «Краснодар» обыграет «Ростов»Metaratings 06:59

«Краснодар» и «Ростов» встретятся в рамках 27-го тура РПЛ. Букмекеры представили котировки на поединок. Победа «Краснодара», согласно прогнозу БК «Париматч», оценивается коэффициентом 2,31, тогда как на «Ростов» можно поставить за 3,50.
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БК «Париматч»: «Краснодар» обыграет «Ростов»

Metaratings06:59

Ахмат – Зенит. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на гостей

Букмекеры.рф03 мая в 17:01
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 07:53
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено в 19:10
Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Кино

Видео 4 серии 8 сезона «Игры престолов» со смертью важного персонажа слили в сеть до премьеры

Несколько часов назад западные СМИ в один голос затрубили о том, что поклонникам «Игры престолов» в ожидании выхода 4 серии лучше не заходить в социальные сети – в Twitter распространили короткое (приблизительно 1 минута) видео, представляющее собой «слитую» сцену казни Миссандеи, советницы Дейенерис Таргариен в исполнении Натали Эммануэль.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 16:13
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур из-за ЧП с SSJ-100 в Шереметьеве

Обновлено в 18:22
Музыка

Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в Дубае

Музыкальный фестиваль "Жара" прошел впервые в Дубае.
Обновлено в 06:26
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено в 05:58
Происшествия

Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии

Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Происшествия

Страховые компании «Аэрофлота» выплатят компенсации пассажирам SSJ-100

Обновлено в 19:37
Происшествия

Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.
Обновлено в 14:52
Общество

Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить

В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Здоровье

Семимесячную девочку спасет внутривенное питание

Жанна собирается даже судиться с чиновниками за эту внутривенную еду, но, даже если выиграет, еда поступит нескоро.
Обновлено в 18:07
Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд

У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Здоровье

Жители каких стран стареют медленнее, а каких — быстрее? Инфографика

Последнее (195-е) место рейтинга заняла Папуа — Новая Гвинея: ее жители в среднем начинают стареть в 45,6 года.
Обновлено в 17:19
Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных

Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 05:21
Политика

Лавров примет участие в заседании Арктического совета в Финляндии

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в сесии Арктического совета, которая состоится в Финляндии.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие

Военные Израиля засекли пуски 90 ракет из Газы

Обновлено вчера в 04:34
Происшествия

В результате ЧП с самолетом в Шереметьево погибли 13 человек

Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Рязанские десантники пройдут по Красной площади с новыми автоматами

Обновлено вчера в 14:48
Наука

Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых

Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено вчера в 02:38
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