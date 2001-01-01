Футбол
БК «Париматч»: «Краснодар» обыграет «Ростов»Metaratings 06:59
«Краснодар» и «Ростов» встретятся в рамках 27-го тура РПЛ. Букмекеры представили котировки на поединок. Победа «Краснодара», согласно прогнозу БК «Париматч», оценивается коэффициентом 2,31, тогда как на «Ростов» можно поставить за 3,50.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено в 17:27
Происшествия
Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году
Обновлено в 14:59
Здоровье
Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться
22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия
СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»
Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено в 19:19
Происшествия
В Израиле мужчина погиб в результате обстрелов из сектора Газа
Мужчина, которому было 60 лет, стал первой израильской жертвой обстрелов из сектора Газа, начавшихся в субботу утром.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье
Известно, какими болезнями опасна добыча угля в Хакасии
Заболевания, вызванные воздействием шума (нейросенсорная тугоухость) и вибрации (вибрационная болезнь) заняли 57,1% (в 2017 - 42,5) от всех выявленных случаев в прошлом году.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера
Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено в 14:59
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Происшествия
«Идиоты»: Заслуженный пилот не смог сдержаться после трагедии в Шереметьево
Сытник объяснил, что самолёт сажали явно неправильно, поскольку при посадке произошёл предположительный подлом шасси, которые задели топливные баки и этим вызвали возгорание.
Обновлено в 17:46
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Ранее сообщалось о двух случаях заболевания в провинции Баян-Улгий Порядка десяти туристов из России не могут покинуть Монголию из-за случаев заражения чумой в стране, передает Вести.Ru.
Обновлено 03 мая в 15:59
Игры
Automachef — головоломка и менеджер ресурсов об автоматическом приготовлении еды
Компания Team17 и студия Hermes Interactive анонсировали Automachef, головоломку о конвейерном приготовлении еды.
Обновлено в 09:04
Здоровье
«Дальзаводская» больница вышла на новый уровень функционирования
Например, полностью обновилось хирургическое отделение. Появились новые операционные- плановая и экстренная.
Обновлено в 21:14
Общество
Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить
В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле
Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 16:04
Экономика
На рынках стало слишком тихо, даже страшно
По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе
Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено в 18:07