Футбол

БК «Париматч»: «Краснодар» обыграет «Ростов»Metaratings 06:59

«Краснодар» и «Ростов» встретятся в рамках 27-го тура РПЛ. Букмекеры представили котировки на поединок. Победа «Краснодара», согласно прогнозу БК «Париматч», оценивается коэффициентом 2,31, тогда как на «Ростов» можно поставить за 3,50.
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БК «Париматч»: «Краснодар» обыграет «Ростов»

Metaratings06:59
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Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

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Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году

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Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться

22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
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Происшествия

В Мурманской области объявили траур из-за ЧП с самолетом в Шереметьево

Обновлено в 18:17
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено в 19:19
Происшествия

В Израиле мужчина погиб в результате обстрелов из сектора Газа

Мужчина, которому было 60 лет, стал первой израильской жертвой обстрелов из сектора Газа, начавшихся в субботу утром.
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Делегацию из США растрогала до слез история обороны Севастополя

Обновлено в 11:38
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Известно, какими болезнями опасна добыча угля в Хакасии

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Обновлено в 21:30
Происшествия

Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера

Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Страховые компании «Аэрофлота» выплатят компенсации пассажирам SSJ-100

Обновлено в 19:37
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Происшествия

«Идиоты»: Заслуженный пилот не смог сдержаться после трагедии в Шереметьево

Сытник объяснил, что самолёт сажали явно неправильно, поскольку при посадке произошёл предположительный подлом шасси, которые задели топливные баки и этим вызвали возгорание.
Обновлено в 17:46
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Здоровье

Российские туристы застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Ранее сообщалось о двух случаях заболевания в провинции Баян-Улгий Порядка десяти туристов из России не могут покинуть Монголию из-за случаев заражения чумой в стране, передает Вести.Ru.
Обновлено 03 мая в 15:59
Игры

Automachef — головоломка и менеджер ресурсов об автоматическом приготовлении еды

Компания Team17 и студия Hermes Interactive анонсировали Automachef, головоломку о конвейерном приготовлении еды.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек

Обновлено в 11:10
Здоровье

«Дальзаводская» больница вышла на новый уровень функционирования

Например, полностью обновилось хирургическое отделение. Появились новые операционные- плановая и экстренная.
Обновлено в 21:14
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Общество

Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить

В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле

Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Экономика

На рынках стало слишком тихо, даже страшно

По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Обновлено в 17:13
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
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Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено в 18:07
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