Футбол

БК «Париматч»: «Краснодар» обыграет «Ростов»Metaratings вчера в 06:59

«Краснодар» и «Ростов» встретятся в рамках 27-го тура РПЛ. Букмекеры представили котировки на поединок. Победа «Краснодара», согласно прогнозу БК «Париматч», оценивается коэффициентом 2,31, тогда как на «Ростов» можно поставить за 3,50.
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БК «Париматч»: «Краснодар» обыграет «Ростов»

Metaratingsвчера в 06:59
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Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский самолет

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

При посредничестве Египта Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Гражданин США погиб при пожаре самолета SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 19:13
Политика

Бульвар имени Барака Обамы появился в Лос-Анджелесе

На торжественную церемонию открытия бульвара имени экс-президента США пришли тысячи жителей.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Степной пожар перекинулся на лес в заповеднике «Хакасский»

Возгорание уже перекинулось на лес в заповеднике. В воскресенье пал травы перекинулся на лес на участке "Чазы".
Обновлено в 00:45
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки «Аэрофлота», аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения после ЧП с самолётом рейса SU1492 Москва — Мурманск.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

В Москве самолет сделал аварийную посадку из-за пожара на борту

Обновлено вчера в 13:25
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В сгоревшем в Шереметьево самолете пострадал волгоградец

Обновлено в 00:04
Происшествия

Опубликовано видео эвакуации из загоревшегося в Шереметьево самолета

В Сети появились кадры эвакуации пассажиров из самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва – Мурманск, который загорелся при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево

В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Думская комиссия рассмотрит инцидент с открывшим стрельбу депутатом

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам рассмотрит ситуацию с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который открыл стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата.
Обновлено вчера в 23:41
Космос

Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей

Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено вчера в 17:02
Авто

Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили

Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Китай может отменить торговые консультации с США из-за угроз Трампа

Китай может отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне, из-за угроз американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Стала известна причина пожара в приземлившемся в Шереметьево самолете

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет.
Обновлено вчера в 12:14
Авто

Спорткар Nissan Silvia превратили в пикап

На продажу выставлен кастомный автомобиль Nissan Silvia в кузове пикап.
Обновлено 04 мая в 11:22
Экономика

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено вчера в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
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