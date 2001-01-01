Футбол
БК «Париматч»: «Краснодар» обыграет «Ростов»Metaratings вчера в 06:59
«Краснодар» и «Ростов» встретятся в рамках 27-го тура РПЛ. Букмекеры представили котировки на поединок. Победа «Краснодара», согласно прогнозу БК «Париматч», оценивается коэффициентом 2,31, тогда как на «Ростов» можно поставить за 3,50.
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Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский самолет
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
При посредничестве Египта Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Гражданин США погиб при пожаре самолета SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Бульвар имени Барака Обамы появился в Лос-Анджелесе
На торжественную церемонию открытия бульвара имени экс-президента США пришли тысячи жителей.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Степной пожар перекинулся на лес в заповеднике «Хакасский»
Возгорание уже перекинулось на лес в заповеднике. В воскресенье пал травы перекинулся на лес на участке "Чазы".
Обновлено в 00:45
Происшествия
Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки «Аэрофлота», аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения после ЧП с самолётом рейса SU1492 Москва — Мурманск.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В Москве самолет сделал аварийную посадку из-за пожара на борту
Обновлено вчера в 13:25
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В сгоревшем в Шереметьево самолете пострадал волгоградец
Обновлено в 00:04
Происшествия
Опубликовано видео эвакуации из загоревшегося в Шереметьево самолета
В Сети появились кадры эвакуации пассажиров из самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва – Мурманск, который загорелся при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево
В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Думская комиссия рассмотрит инцидент с открывшим стрельбу депутатом
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам рассмотрит ситуацию с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который открыл стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата.
Обновлено вчера в 23:41
Космос
Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей
Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили
Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Китай может отменить торговые консультации с США из-за угроз Трампа
Китай может отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне, из-за угроз американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Стала известна причина пожара в приземлившемся в Шереметьево самолете
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет.
Обновлено вчера в 12:14
Авто
Спорткар Nissan Silvia превратили в пикап
На продажу выставлен кастомный автомобиль Nissan Silvia в кузове пикап.
Обновлено 04 мая в 11:22
Экономика
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено вчера в 11:48