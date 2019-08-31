Футбол
LegalbetБернли — Ливерпуль 0:2 (Перерыв)
|33′
Крис Вуд
|37′
Садио Мане
|35%
|Владение мячом
|65%
|55%
|Процент точных передач
|73%
|2
|Удары в сторону ворот
|1
|1
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|1
|7
|Отборы
|2
|4
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
1
Поуп
2
Лоутон
5
Тарковски
6
Ми
23
Питерс
25
Леннон
18
Вествуд
4
Корк
11
Макнил
10
Барнс
9
Вуд
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Похожие варианты ставок предлагаются и в матче "МЮ": за коэффициент 45 можно поставить на первый гол Антони Марсьяля и итоговую победу манкунианцев со счетом 2:1. Но самый "жирный" коэффициент предлагается на то, что первый гол забьет Маркус Рэшфорд, а "МЮ" выиграет со счетом 3:0.
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«Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года
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