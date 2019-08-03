Футбол

«Рубин» сыграет с ЦСКА в рубиновой формеСпорт БИЗНЕС Online 04:04

Рубин — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Центральный»
«Рубин» сыграет с ЦСКА в матче 4-го тура чемпионата России в рубиновом комплекте формы. Об этом стало известно на предматчевом совещании клубов.
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