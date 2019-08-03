Футбол
«Рубин» сыграет с ЦСКА в рубиновой формеСпорт БИЗНЕС Online 04:04
«Рубин» сыграет с ЦСКА в матче 4-го тура чемпионата России в рубиновом комплекте формы. Об этом стало известно на предматчевом совещании клубов.
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«Рубин» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа 2019 года
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