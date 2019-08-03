«Рубин» сыграет с ЦСКА в матче 4-го тура чемпионата России в рубиновом комплекте формы. Об этом стало известно на предматчевом совещании клубов.

«Рубин» сыграет с ЦСКА в рубиновой форме

Шоу-бизнес Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку Актер спровоцировал появление слухов о том, что в его семье родился ребенок. Эммануил Виторган объявил о том, что ищет двух нянь.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.

Происшествия Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Армия и оружие На севере Ирака ликвидировали группу террористов Бойцы антитеррористического подразделения Ирака в ходе спецоперации десантировались на западе Хувейджи в провинции Киркук и ликвидировали группу террористов, а также обнаружили склад с поясами смертников и взрывными устройствами, сообщается в коммюнике службы безопасности Ирака.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Шоу-бизнес Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.

Общество Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло К концу первой декады августа в европейской части России потеплеет до +24 градусов.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Футбол Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара» Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.

Происшествия Бульварному кольцу положили конец Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.

Происшествия Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.

Политика Помпео сделал заявление по Крыму Госсекретарь США Марк Помпео сделал заявление о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины", передает РИА "Новости".

Происшествия Истребитель потерпел крушение в Иране Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".

Общество Сбой произошел в работе Instagram В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Происшествия Под Владимиром в ДТП с автобусом погиб один человек Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП, которое произошло около населенного пункта Николо-Ушна во Владимирской области.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Гаджеты Волгоградцам рекомендуют заклеивать камеры и микрофоны на смартфонах Рекомендовано действовать очень осторожно при установке приложений на ноутбуки, смартфоны и планшеты.

Происшествия В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Футбол «Тамбов» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы 4 августа в Саранске состоится матч 4-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Арсеналом».