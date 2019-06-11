Баскетбол
БК ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБНева Спорт 14:08
Во второй четверти армейцы сделали рывок и обеспечили себе общий отрыв в 15 очков, счет стал 28:43 в пользу гостей. Третья четверть т вышла равной (19:19), однако москвичам удалось сохранить преимущество. В заключительной десятиминутке ЦСКА довел матч до победного конца, увеличив отрыв до 18 очков.
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