Футбол
БК «Балтбет» рассказала о ставках на матч ЛЕ «Вильярреал» — «Зенит»Bookmaker-ratings.ru 04:32
В пресс-службе букмекерской компании «Балтбет» «Рейтингу Букмекеров» рассказали, как ставят игроки на предстоящую игру. БК "Балтбет" оценивает шансы испанского клуба победить коэффициентом 2,0. На успех гостей из России можно поставить за 3,55.
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