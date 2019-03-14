БК «Балтбет» рассказала о ставках на матч ЛЕ «Вильярреал» — «Зенит»Bookmaker-ratings.ru 04:32

В пресс-службе букмекерской компании «Балтбет» «Рейтингу Букмекеров» рассказали, как ставят игроки на предстоящую игру. БК "Балтбет" оценивает шансы испанского клуба победить коэффициентом 2,0. На успех гостей из России можно поставить за 3,55.

БК «Балтбет» рассказала о ставках на матч ЛЕ «Вильярреал» — «Зенит»

Энергетика Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).

Экономика Аукцион по продаже АТБ признан несостоявшимся Открытый аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) признан несостоявшимся из-за того, что допущенные организации не приняли участие в торгах, сообщила пресс-служба Банка России.

Политика Песков рассказал о логическом развитии слома ДРСМД Намерение США испытать ракеты, запрещенные ранее Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), — логическое развитие ситуации после слома Договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Цеповяза вернули из СИЗО в колонию Осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза перевели из следственного изолятора Хабаровска в колонию.

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Политика Госдума приняла закон о наказании главарей ОПГ Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовном наказании главарей ОПГ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Шоу-бизнес Менеджер Юлии Началовой подтвердила, что певица в тяжелом состоянии Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в своем "Инстаграме" подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что певица находится в реанимации одной из столичных клиник, и ее состояние оценивается как тяжелое.

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Технологии «Яндекс» атаковали из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора В результате атаки ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы были вынуждены пропускать весь трафик через себя, что снизило скорость доступа к ресурсам для пользователей.

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Политика СКР возбудил дело против украинского «декоммунизатора» Вятровича Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, сообщает 14 марта пресс-служба СКР.

Финансы Силуанов назвал новые стимулы для международных расчетов в рублях Послабления за отдельные нарушения валютного законодательства и запланированная отмена репатриации валютной выручки в рублях послужат стимулами для международных рублевых расчетов.